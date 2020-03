Ciro se presentó en Mendoza y una vez más, se expresó a favor de la defensa del agua: Difonso le agradeció

“Gracias Ciro” reza el posteo del ex mandatario de San Carlos junto a dos fotos del artista con remeras de la ley 7722.

Este miércoles por la noche se realizó la 18º edición de la Fiesta de la Cosecha en el viñedo del aeropuerto de Las Heras.

La previo comenzó en el Patio Malbec con música en vivo a cargo de la Orquesta Estable Municipal de Las Heras, y el cantor cuyano Lisandro Bertín.

Luego, alrededor de las 21: 30 horas, se les dio oficialmente la bienvenida a los miles de asistentes que habían llegado al lugar a pasar una gran noche. Posteriormente, pasada las 22 comenzó la gran celebración con las candidatas vendimiales y funcionarios como protagonistas de la cosecha.

Aunque hasta ahí se había desplegado un gran show artístico, la frutilla del postre vino de la mano de Andrés Ciro Martínez junto a la Filarmónica de Mendoza.

El ex cantante de Los Piojos fue ovacionado por más de 20 mil personas. Sin embargo, el momento de la noche en que más aplausos cosechó fue cuando se manifestó en defensa del agua pura de Mendoza.

“El agua de Mendoza es de todos y para todos, y hay que cuidarla” expresó convencido Ciro. Además, también interpretó la canción “Agua” presentada por su anterior banda en el año 1998.

Tras su actuación, el ex intendente de San Carlos, Jorge Andrés Difonso, realizó un posteo en Facebook para agradecerle al artistas: “Gracias Ciro”, reza el posteo que acompañó con dos fotos del ex líder de Los Piojos junto a dos remeras, una decía “No a la Megamineria” y la otra “La ley 7722, no se toca”.