Con presencia tunuyanina, la III Etapa del Circuito Argentino se disputa en las arenas de Chapadmalal

Foto gentileza de @jmcorda

En la provincia de Buenos Aires.

Este viernes se disputó la Qualy clasificatoria para ingresar al Cuadro Principal del torneo que reparte $100.000 entre la rama femenina y masculina.

De esta instancia participaron Ramiro Sancer y Gastón Arrigo, quienes a pesar de haber caído en el debut 0/2, luego pudieron recuperarse y ganar los siguientes dos partidos 2/0 y 2/0 para meterse entre los 16 mejores del país. Las mendocinas Mariela Sisti y Hebe Vera Sánchez también lograron la ansiada clasificación luego de dos intentos fallidos en las primeras etapas.

Los cuadros principales comenzaron a disputarse hoy muy temprano, enfrentando a Sancer-Arrigo vs los finalistas de la II Etapa, Amieva-Capogrosso, con victoria para estos últimos 21/09 21/16. Bautista y Thomás enfrentarán ahora al ganador entre Perrone-Sass vs Paul-Moreno, mientras que Ramiro y Gastón lo harán vs quien resulte perdedor de ese pleito.

Leandro Aveiro, en pareja en esta etapa con Julián Azaad se miden por la tarde con los rosarinos Cardillo-De Cerchio.

Por el lado de las damas, Maia Najul y Laura Moreno debutaron ganando ante Sisti-Vera Sanchez por 21/19 y 21/09 y deberán enfrentar dentro de unas horas a Dennapole-Roberts.