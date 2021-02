Con tan solo 9 años, el tunuyanino Santiago López sigue conquistando triatlones

by | Feb 9, 2021

Hizo podio en el Triatlón Vendimia, compitiendo con niños de entre 10 y 12 años.

Santiago López continúa conquistando triatlones a sus cortos 9 años. El pequeño, oriundo de Tunuyán, viene de conseguir el 2do puesto en la 35° edición del Triatlón de Vendimia, que se realizó el pasado fin de semana en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza y contó con deportistas de toda la provincia.

Santiago fue el único competidor del Valle de Uco y participó en la categoría infantiles de 10 a 12 años, representando a UCO Team. Aunque no salió entre los primeros corredores, ya que al subir de categoría debía nadar 200 metros, distancia nueva para él en aguas abiertas, se recuperó una vez subido a la bici y se mantuvo en segundo lugar durante los 5 km y otros 2 km que hizo a trote.

“Esto es día a día, hoy la Asociación de Triatlón creo que el único evento que van a hacer es este, pero tal vez haya una futura carrera en Potrerillos, pero siempre que existan las posibilidades de viajar, vamos a seguir haciéndolo”, mencionó Facundo López, papá de Santiago, sobre el futuro del joven deportista.

“Estamos esperando que este se libere y que la economía mejore para poder seguir compitiendo en los Iron Man que se hacen todos afuera (Chile, Uruguay, Buenos Aires), y es muy difícil hoy con el dólar poder viajar”, explicó.

Este pequeño gigante participa en competencias desde los 4 años y en su corta trayectoria ha alcanzado numerosos e importantes logros: en 2019 fue campeón regional de montanbike 2019 y subcampeón argentino, además corrió IronKids en las ciudades chilenas de Conquimbo(2019) y Pucón (2018), saliendo 18° entre 60 corredores de nivel internacional. Además ha participado en carreras de Tria en Potrerillos, El Carrizal, San Rafael, todas correspondientes al calendario Mendocino de Triatlón.

Respecto al entrenamiento del pequeño durante la cuarentena, Facundo contó que “ha sido muy raro, porque hemos tenido que estar guardados mucho tiempo, pero hemos tratado de mantener un mantenimiento de trote mensual. Salíamos a trotar, a caminar, salíamos a pedalear, pero el tema de la natación era muy difícil porque al estar cerrados los natatorios no lo podíamos desarrollar”.

“Después se abrieron las escuelas de bicicletas, también de natación, pero no nos dan los tiempos, así que simplemente el entrenamiento fue a través de los juegos”, destacó.

“El sábado Santiago demostró gran capacidad porque no estaba entrenando al 100% y si bien salió del agua en los últimos lugares, en la bicicleta hizo un avance enorme porque quedó en segundo lugar y a través del trote mantuvo la posición y no fueron distancias cortas. Para un niño de 9 años son carreras pesaditas”.

“Yo hago mucha montaña, entonces él me acompaña. En las vacaciones hizo un poco de trote. Pero lo bueno es que Santiago tiene una facilidad y me resulta muy fácil que él se ponga al día. Pero en esta ocasión no estaba al 100%, si hubiese estado al 100% creo que la realidad hubiese sido otra, pero salir segundo es un gran logro”, agregó.

“Agradecemos a sus profe de natación, bici y trote”, completó.