Conocé a Brenda, la candidata de la Villa Cabecera: “Mi familia trabaja la vendimia todos los años”

La joven tiene 22 años y estudia arquitectura.

El próximo 6 de febrero San Carlos celebrará una nueva edición de la fiesta de la Vendimia, que por segundo año consecutivo será virtual, aunque esta vez, a diferencia del 2021, sí habrá elección.

En esta oportunidad son 6 las candidatas que buscan ser la reina departamental 2022.Las aspirantes representan a Villa Chacón, Tres Esquinas, ACERCAR (ONG), Villa San Carlos, Club Los Escarabajos y Club El Fortín.

Brenda Hidalgo es la representante de la Villa Cabecera, estudia arquitectura y tiene 22 años, los mismos que han transcurrido desde que se distrito coronó a su última reina departamental.

“Quiero contarles y también agradecerles a las instituciones que me realizaron la propuesta y que acepte con mucho honor, entendiendo que varias organizaciones de mi querido lugar se ponían a trabajar en un solo objetivo, que nuestra villa estuviera representada”, expresó la candidata a El Cuco Digital.

La joven destacó la importancia de esta celebración, que la interpela desde muy cerca. “La vendimia tiene un significado muy importante para quienes habitamos Mendoza, y para quienes somos parte, mi familia es vendimia todos los años, conozco del esfuerzo, de las inclemencias del tiempo y de la espera para que el racimo sea vino nuevo. Siento a la vendimia desde su producción y desde su cultura que también valoro mucho”.

Sobre el rol de las reinas, una disputa constante en estos tiempos, Brenda sostuvo: “Entiendo que nuestro lugar como reina ha ido cambiando con el tiempo y hoy nuestra función se resignifica, ocupamos estos espacios porque podemos generar transformaciones en nuestra sociedad y proponer desde nuestras vivencias, somos también embajadoras de nuestra cultura y eso me genera, además de compromiso, una enorme responsabilidad que me gustaría compartir con ustedes como pueblo”.

La aspirante al centro departamental también se refirió a la lucha de San Carlos contra la megaminería. “Amo a San Carlos, es el lugar que elijo para vivir y estoy muy contenta de que estemos por cumplir nuestros 250 años que son parte de nuestra historia. Somos el departamento más antiguo y como sociedad debemos reivindicar nuestros valores, nuestra cultura y ponerla en lo más alto. Hace algunos años pudimos demostrar nuestra lucha por los recursos comunes, muestra de eso lo dimos en la caminata a Mendoza para defender el agua, me acuerdo y me emociona saber que también somos eso”.

“También quiero contarles que me encuentro estudiando arquitectura, estoy en el segundo año, la formación en estos tiempos que transcurrimos es muy importante, en mi caso es posible gracias al esfuerzo de mi familia, que me ayudan a superarme todos los días”, agregó.

“Quiero despedirme saludando a cada uno de ustedes y pedirles que, aunque hayamos tenido años difíciles por la pandemia, no debemos perder las esperanzas. Sigamos soñando y disfrutando de lo que somos como pueblo, revaloricemos todos los días el esfuerzo de las mujeres y hombres que forjaron nuestra historia, nuestra tierra. Me gustaría que sepan, si me toca representar al pueblo Sancarlino, lo hare con enorme orgullo y como también les dije, con una gran responsabilidad, les deseo una feliz vendimia”, cerró Brenda, previo a saludar a los trabajadores vitivinícolas en su día.

Vendimia virtual

El próximo domingo 6 de febrero se realizará la Fiesta de la Vendimia de San Carlos, que por segundo año consecutivo será virtual. Según anunció el intendente a principio de enero, la decisión se tomó como medida preventiva en el marco de la tercera ola de Covid-19 que atraviesa el país.

De esta manera, el evento será transmitido desde las 20 vía streaming, contará con cuadros artísticos grabados con anterioridad y luego se coronará a la nueva soberana. Entre las novedades, la elección se realizará previamente de forma virtual. Los vecinos podrán participar a través de una web y la ganadora se anunciará durante la transmisión de la fiesta.

«Se hará de forma virtual; podrán votar los electores según el padrón de San Carlos, convalidado por DNI y correo electrónico. Podrán votar una sola vez. Se publicará los días en que la gente podrá participar y el resultado se dará a conocer por streaming» explicó la semana pasado a El Cuco Digital la jefa de protocolo de la comuna, Silvia Arena.