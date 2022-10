Corpiño, tamaño de los senos, biopsias, anticonceptivos: 8 mitos sobre el cáncer de mama

El Ministerio de Salud difundió una guía para entender esta enfermedad.

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Aunque el Día Mundial es el 19, organizaciones y organismo no gubernamentales dedicar todo octubre a hacer campañas para la prevención precoz de esta enfermedad. Por eso se le denomina el mes rosa.

Existen muchos mitos sobre el cáncer de mama y el Ministerio de Salud de la Nación difundió hace algunos años una Guía para entender esta patología.

8 mitos sobre el cáncer de mama

Mito 1 – “Tener los pechos pequeños hace ser menos propensa al cáncer de mama”. El tamaño de las mamas no tiene relación con la probabilidad de tener cáncer.

Mito 2– “Los corpiños con aro dificultan la circulación sanguínea y linfática y esto puede provocar cáncer”. No existe relación alguna entre la ropa interior y el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Mito 3-“El uso de anticonceptivos favorece la aparición de cáncer de mama”. No hay una evidencia científica que demuestre que los anticonceptivos orales producen cáncer de mama en las mujeres

que no tienen antecedentes familiares ni personales de cáncer.

Mito 4– “Comer pollo aumenta el riesgo de tener cáncer de mama.” Existe la falsa creencia de que a los pollos se les inyectan hormonas para que logren un mayor crecimiento en menor tiempo. El crecimiento

rápido de los pollos de engorde se da a través del mejoramiento genético pero de ningún modo cuentan con alguna sobrecarga hormonal.

Mito 5-“Si no tengo antecedentes familiares no tendré cáncer”. La predisposición hereditaria es un factor que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Sin embargo, más del 80% de las mujeres afectadas por cáncer de mama no tiene antecedentes familiares. Por eso, es importante realizar los controles periódicos de salud.

Mito 6– “La biopsia acelera el cáncer”. Algunas personas piensan que a través de una biopsia el cáncer

puede diseminarse. Por el contrario, estas prácticas se realizan con métodos muy seguros, ya que se extreman las precauciones para evitar que las células cancerosas se extiendan a tejidos sanos.

Mito 7– “Existen yuyos o suplementos de hierbas medicinales que curan el cáncer”. Ciertos pacientes consumen estos productos con la esperanza de que puedan ayudar a curar el cáncer. En realidad, no existen estudios científicos que demuestren su poder curativo. Por eso, es importante que los pacientes informen a sus médicos tratantes si los utilizan. Algunos de ellos pueden afectar la eficacia de los medicamentos que los médicos prescriben y causar efectos secundarios o interferir con la efectividad de las terapias tradicionales.

Mito 8- “El uso de antitranspirantes es nocivo y contribuye a la aparición de cáncer de mama”. Los antitranspirantes no provocan problemas de salud (a excepción de reacciones alérgicas de la piel en las personas muy sensibles); por lo tanto, su utilización es segura y no representa ningún riesgo.