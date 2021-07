Covid-19: Mendoza habilitó la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años

A partir del próximo viernes 23 de julio.

Este miércoles por la mañana, la ministra de Salud, Ana María Nadal, anunció que a partir del próximo viernes 23 de julio se abre la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años

Los mendocinos podrán asistir a las sedes habilitadas en cada uno de los departamentos donde se está llevando adelante la vacunación de 9 a 17 horas.

En tanto, el estadio Aconcagua Arena seguirá utilizándose para aquellos operativos especiales y para aplicación de segundas dosis.

Hasta el momento, Mendoza vacunó a 1.100.000 ciudadano y la cartera sanitaria espera inocular a unos 300 mil más.

“En primer lugar, queremos informar que, a partir de este viernes 23 julio, abrimos la vacunación sin turno previo para mayores de 18 años. No es necesario sacar el turno por la página web y vacunaremos por demanda espontanea”, anunció la ministra Nadal.

Sobre el modo en que esta metodología se realizará, dijo: “Vamos a pedirles a todos los mendocinos que se acerquen a las sedes más cercanas a su domicilio real en el horario de 8 a 17 y presentando el DNI y de ese modo podrán acceder a la vacuna. No se concentren en el mismo horario, no vayan todos temprano para no hacer cola, pueden ir en cualquier momento de la franja horaria”.

“Pedimos que tomen este horario ampliado para la vacunación sin turno previo. Insistimos que las mujeres embarazadas hagan la consulta a su obstetra y, si las autorizan, concurran sin turno, siempre con orden médica, a los centros de vacunación”, agregó la funcionaria.

Al respecto del objetivo que tiene esta nueva modalidad, la ministra Nadal comentó: “Luego del último pedido del Gobernador de que los ciudadanos concurran a vacunarse, ampliamos en 60 mil personas la inscripción mediante la web. Ahora tenemos la posibilidad de empezar a vacunar a demanda, porque queremos que todas las personas accedan a la vacunación, incluyendo a quienes tienen dificultad con los sistemas informáticos. Quiero aclarar especialmente que el estadio Aconcagua Arena va a quedar para operativos de grupos especiales y no vacunará a demanda”.

Nadal recordó que unos de los sectores que menos se había inscripto para recibir la vacuna fue el de las personas que tienen entre 30 y 40 años. En este sentido, afirmó que en la última semana “hemos crecido a expensas de ese sector. Es el lugar a donde más queremos apuntar. En función de cómo nos va con espontaneidad, pasaremos a una tercera estrategia, que es ir al territorio. El objetivo es que todos los mendocinos se vacunen, les pedimos que asistan a los centros de vacunación”.