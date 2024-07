CRÓNICAS DE A DOS. “INSTANCIAS FINALES” tras el triunfo de España, y antes del partido de Argentina y Canadá

“Tengo mucha fe que hoy volvemos a ver la Scaloneta que tanto nos gusta!!!”

Por Juansa Jofré Hinojosa y Juan Jofre

Para quienes todavía no nos hayan leído, yo soy Juani (padre) y escribo así; y yo soy Juansa (hijo) y escribo así.

Escribimos, mientras hablamos y vemos el primer partido de las semifinales: España vs Francia, que por ahora está siendo un partidazo.

Para provocar el diálogo, te comparto algunos datos estadísticos, después los analizamos:

Dos de los cuatro equipos que jugarán las semifinales de la Eurocopa, llegaron a esa instancia por penales. Los otros dos equipos llegan tras haber ganado 2 a 1.

En la Eurocopa, España es el equipo que más goles ha hecho. De los cuatro semifinalistas, España, Inglaterra y Países Bajos tienen una posesión cercana al 60%, a Francia claramente no le interesa mucho. En precisión de pases, los 4 semifinalistas tienen cerca de 90%, al igual que Alemania y Portugal, que ya se quedaron afuera.

En la recuperación de pelota España es claramente el que más se ha destacado, seguido por Francia e Inglaterra.

Georgia fue el país con más tajadas, y claramente su arquero fue uno de los jugadores más destacados de la Euro. Pero de los semifinalistas, destacan los arqueros de países Bajos y de Francia.

Quienes más veces quedaron con su arco en cero, fueron Francia, España y Países bajos.

De los goleadores que siguen carrera están Gakpo con 3, y con 2 goles: Bellingham, Harry Kane, Malen, Ruiz y Olmo.

Nuestro especialista en fútbol europeo, el Juan Martín, tiró un datazo: hasta antes de llegar a la semifinal, Francia tiene solo 3 goles a favor, y dos de ellos fueron en contra de otros equipos. El único gol que ha hecho, lo hizo Mbapé, y de penal.

Bueno, esos números justifican bastante el por qué han llegado esos equipos.

A mi me gustó mucho lo hecho por Suiza y Turquía. Creo que con un poquito más de tiempo, y mejorando un poco más sus ligas locales, pueden irse sumando a los países protagonistas de estas competencias.

Sigo con datos: de la Copa América, tres equipos llegaron a semifinales por la vía de los penales. Solo Colombia ganó su partido de cuartos de final, y con goleada, 5 a 0 frente a Panamá.

Los goleadores que siguen en carrera son: Lautaro Martínez con 4, Darwin Núñez y Luis Días con 2 goles.

Argentina es el equipo con más pases realizados, y es junto con Uruguay, los que más situaciones de gol y tiros al arco han generado.

Colombia y Uruguay, son los que más han recuperado la pelota y los equipos que más infracciones han realizado. Hay acá una destacada intensidad en la marca.

Colombia es el que más goles hizo, lleva 11.

A Canadá parece que no lo acompañan mucho los números, pero puede ser un rival durísimo para nosotros, si hacen como los ecuatorianos, que jugaron el partido de su vida, y casi nos dejan afuera.

Nos ha costado hacer nuestro juego, sufrimos lindo, y el Dibu sigue subiendo en categoría de ídolo.

También hay que sufrir un poco, aunque a mí mucho no me gusta. Pero bue… creo que no hemos podido hacer muchas veces el juego de tener y tocar, donde nuestros mediocampistas se destacaban… pero le tengo fe de que esta noche aparezcan.

Hacemos pausa y seguimos viendo el segundo tiempo de España vs Francia. Hasta acá han tenido buenos momentos los dos. España ha sabido aprovechar mejor, y va ganando 2 a 1.

Bueno. Seguimos enseguida… esta crónica va a salir como pan caliente, recién hecha.

…..

¡Qué buen partido de España! Recién termina. Le ganó 2 a 1 a Francia, y la verdad es que jugó bastante bien… y bonito por momentos.

Te lo dije en la primera crónica… me encanta España… y me encanta que los pibes estén jugando tan bien: Lamine Yamal y Nico Williams, se jugaron un partidazo.

Veremos mañana quien será su rival, si Países Bajos o Inglaterra, pero España acaba de corroborar lo que mostraban las estadísticas… muy buen juego en equipo.

Y como dijimos también, muy poquito de Francia. En toda la Eurocopa y hoy también. Deben hacer un poco más, porque si no lo salvan las individualidades, casi no tienen respuestas.

Ahora ya me estoy poniendo nervioso, por el partido de Argentina. Me encanta sentir siempre estas cosquillas, esta ansiedad de niño, estas ganas de ver ese equipo que tantas alegrías nos ha dado.

Vamos a esperar la crónica y a esperar el partido, tengo mucha fe que hoy volvemos a ver la Scaloneta que tanto nos gusta!!! Vamos Argentina!!!