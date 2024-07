CRÓNICAS DE A DOS: La historia espera: “somos más los que tiramos buena onda”

Llega la penúltima entrega de estas crónicas escritas por padre e hijo adolescentes, compartiendo el pensar y el sentir del fútbol.

Por Juansa Jofré Hinojosa y Juan Jofré

Si bien es la quinta crónica, aclaramos lo mismo de siempre. Quien escribe así soy yo: Juani (padre), y quien escribe así soy yo: Juansa (hijo).

Estamos en el día de las finales de Copa América y de Eurocopa, con muchas sensaciones, datos, historias, que claramente no entran en una sola crónica.

Yo quiero ver a España levantando la Euro, se la merecen, han jugado muy bien, y pasarían a ser el país más ganador de eurocopas, llegando a cuatro títulos.

Enfrenta a Inglaterra, así que no tengo dudas de que la mayoría de los argentinos apoyaremos a España.

¿Sabías que Inglaterra nunca ganó la Eurocopa?

Me lo dijiste el otro día. Es un dato curioso, siendo que es un país muy futbolero.

Ojalá siga así. Yo también haré fuerza por España. Me gustan los mensajes antirracistas que dan sus nuevos jóvenes estrellas: Lamine Yamal y Nico Williams, y me ha gustado mucho como juega España.

Inglaterra mejoró los últimos partidos, y al igual que España, empezó perdiendo su partido de semifinal, y lo terminó ganando 2 a 1. Vamos a ver un lindo partido…

Si, ojalá no sea un partido con tanta especulación, donde ambos equipos esperan y no se animan a nada. España no ha jugado así. Ojalá sean valientes y nos regalen un gran espectáculo.

Si vas por ahí, la final de Copa América promete ser un partido con todos los condimentos. Los dos equipos son valientes, salen a jugar, atacan. Vamos a sufrir y disfrutar.

Yo ya casi estoy llorando. Va a ser el último partido de Di María, y probablemente de Otamendi, aunque va a jugar los juegos olímpicos.

Y como ya me dijiste un montón de veces, de Messi no se sabe cuál será el último, pero hay que irlo disfrutando como si cada partido fuera una despedida.

Como anoche con Uruguay, que realmente le hice fuerza, porque no me gustan los equipos que especulan, sino los que salen a buscar… y este Uruguay de Bielsa fue así toda la copa…

¿y lloraste por Lucho Suárez?

No tanto como voy a llorar esta noche si se da el resultado que esperamos, pero sí me alegré mucho por Suárez, por Bielsa, y por varios uruguayos más. Suárez es un símbolo del fútbol sudamericano, es un maestro, dando sus últimas lecciones.

Para colmo, es amigo de Messi, así que más lo queremos.

Y encima mete ese gol épico, sobre el final del partido, para poder empatar e ir a penales. Un acto de justicia futbolera que la historia le dio a Suárez.

Ya lo hemos hecho, pero hay que destacar a Canadá. Jugó animándosele casi de igual a igual a Argentina y Uruguay. Muy buena copa hicieron. No puedo creer que esa sea Canadá.

Esos son los ejemplos que se deben difundir, de equipos valientes, que arriesguen, que ataquen, que jueguen. Realmente fue muy bueno lo de Canadá.

¿y lo de Colombia? Ha sido fantástico. El equipo más goleador de la copa, jugando buen fútbol, mejorando en la personalidad, haciendo que su 10 brille. ¡Qué buena copa ha hecho James Rodríguez!

Otro acto de justicia futbolera, aunque espero, y me gustaría, que se conforme con un segundo puesto.

Anulo mufa.

A nuestros lectores decirles gracias, por leer y alentar. Habrá una próxima crónica de cierre sea cual sea el resultado.

Ojalá que sea de alegría.

Anulo mufa.

Que haya buenos partidos, y que festejemos… es mi deseo.

Y ojalá sea el de todos, aunque siempre hay algunos esperando que nos vaya mal para tirar mierda y ganar algo de fama.

Pero somos más los que tiramos buena onda y queremos disfrutar de los buenos momentos.

Vamos Argentina!!!!