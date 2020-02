Cuando el miedo camina por dentro: cómo reconocer las fobias, sus raíces y cómo tratarlas

Todos los seres humanos tenemos miedos. En ciertos contextos, representan un mecanismo de defensa pero qué ocurre cuando esos síntomas se vuelven permanentes al enfrentarnos a tal o cual cosa.

En esta nota, el psicólogo social Mariano Montoya nos explica qué son las fobias, cómo identificarlas y cómo tratarlas enfrentado el problema de raíz.

La fobia es un miedo irracional a algo y provoca sufrimiento afectando la cotidianidad, tiene un carácter de irracionalidad, en el sentido que hay algo que me provoca mucho miedo y no lo puedo gestionar. No lo puedo controlar racionalmente.

Las fobias muy poca veces empiezan de una forma abrupta sino que se transita un caminar para terminar diciendo que se tiene fobia a algo.

Por ejemplo, una persona se sube a un ascensor, este se mueve, le da miedo. Mañana quizás ya no se sube al ascensor y hace los tres pisos por la escalera. Claro que si uno lo piensa es lo más racional en ese caso, con ese ascensor. Pero cuando ya pasaron cinco años y no me subo a ningún a ascensor, no solo al que me dio miedo, ya podríamos estar hablando de una fobia

Se podría decir que la fobia es un fallo en el desaprendizaje del miedo, en el sentido que toda cultura y sociedad nos enseña a perder miedo a ciertas cosas, por ejemplo, a un ascensor, un avión, a los autos o micros. Para ser más claro, si traigo una persona de 1543 y quiero subirla a un avión, lo normal es que no suba, o si nosotros fuéramos a 1543 quizás le tendríamos miedo a los animales ya que en la actualidad no tenemos una relación estrecha con ciertos animales; por eso se habla en un fallo del desaprendizaje. Es interesante este concepto. Lo natural es tener fobias o miedo a algo pero la cultura nos da este desaprendizaje con respecto algo.

El miedo es parte del ser humano, el tema es cuando el miedo me impide realizar algo que necesito hacer, si por ejemplo tengo que tomar avión para resolver algo o irme de vacaciones y no lo hago porque me da miedo o fobia y termino suspendiendo lo que tenía que hacer.

Entonces ¿qué hago si tengo una fobia? Bueno, por empezar, pedir ayuda profesional. Muchos terapeutas van haciendo una desensibilizacion sistemática progresiva.

Generalmente más allá de las distintas escuelas, la desensibilizacion sistemática implica acercarse a aquello que me da fobia a través de herramientas para ir perdiendo el miedo Si le tengo miedo a volar generalmente le voy a tener miedo también al aeropuerto, a la sale de espera, al olor del aeropuerto.

La idea en cualquier terapia con respecto a la fobias, es poder acercarse de forma gradual y que la persona sienta que tiene el control de lo que está sucediendo. Entonces quizás, con respecto la fobia a volar, el primer paso sería ir hasta la entrada del aeropuerto y así sucesivamente en forma sistemática y progresiva. La segunda vez sería ir hasta la sala de espera del aeropuerto y así gradualmente ir bordeando el objeto de la fobia y quitándole poder.

Pero dejar de tener fobia a algo implica todo un proceso personal ya que si las fobias tienen un carácter de miedo irracional pero también puede estar expresando otras cosa.

Por ejemplo, recuerdo una persona que le tenia miedo a los exámenes de la facultad. Cuando empezamos a trabajar su miedo se da cuenta de que no tenía miedo a los exámenes en la secundaria. Entonces la pregunta sería: ¿Qué simboliza esa fobia que antes no estaba? En el caso de esta persona era que estaba estudiando una carrera que se la había impuesto por ciertos mandatos sociales imperantes en su familia. Entonces, cada vez que iba a rendir, no sentía miedo al examen sino un miedo implícito a que sus padres se enojaran por no cumplir el mandato familiar y a expresar verdaderamente su deseo vocacional. Cuando esta persona pudo aceptar esto y expresarlo a sus padres y cambiar de carrera, se acabó el miedo a los exámenes.

Es decir, las fobias siempre deben ser pensadas de distintas formas y cada caso es particular y requiere todo un desaprendizaje, además de valentía y ayuda profesional para superarlas.

PSICÓLOGO SOCIAL

MARIANO MONTOYA

TEL:2622-439696