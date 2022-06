Daniel Espinoza se coronó ganador de la Vuelta de Mendoza en MTB: “Tenía fe”

Así lo expresó el joven tunuyanino.

Otra vez más, Daniel Espinoza el joven oriundo de Tunuyán amante del ciclismo, volvió hacer podio y en esta oportunidad, se coronó ganador de la Vuelta de Mendoza en MTB.

La carrera comenzó el día sábado y terminó el lunes, la primera fecha se corrió en Barrancas, la segunda en Vallecito, Luján de Cuyo y la tercera fecha en la playa del Carrizal.

Daniel Espinoza dialogó con El Cuco Digital y contó que “en la primera carrera no me fue tan bien por que tuve un problema, pero la segunda y tercera la gané y eso hizo que pudiera quedar como campeón de la Vuelta de Mendoza”.

Por otro lado, el ciclista de 19 años que logró un importante paso en su carrera dijo que se “tenía fe” por lo tanto decidió anotarse en la categoría profesional. “Es muy lindo y emocionante por que desde hace un año yo venía trabajando para esto, quería salir campeón. Cuando corrí el año pasado no la pude ganar por que no estaba bien pero me lo había propuesto y trabajé mucho sabiendo que es un desafío que tiene mucho nivel”, detalló.

Para finalizar, Espinoza destacó que se midió con competidores de toda la provincia, sin embargo, “esta vez se dio. Yo estaba confiado y como dije, que tenía fe de que podía ganar. Me siento feliz”.