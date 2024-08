Daños por el Zonda: Tunuyán y San Carlos muy afectados por el fuerte viento de ayer

En Tunuyán hubo 36 incidentes.

Durante el día de ayer, el departamento de Defensa Civil de San Carlos informó sobre varios incidentes causados por el viento Zonda.

En La Consulta, se reportaron caídas de árboles, mientras que en Capiz se registraron cables caídos y voladuras de techos.

Afortunadamente, no hubo accidentes graves. “Gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún accidente grave, nosotros estuvimos recorriendo la ruta y no hubo la necesidad de cortarla, solo de alertar que transitaran con precaución por la poca visibilidad”, declaró Darío de Defensa Civil.

Finalmente, afirmó que las personas afectadas fueron asistidas por Acción Social y trabajaron en conjunto con policías, Gendarmería y Seguridad Vial.

Por otro lado, los Bomberos Voluntarios de San Carlos informaron sobre cuatro incendios ocurridos el 2 de agosto de 2024:

Finca La Celia, Eugenio Bustos: A las 17:00 horas, se reportó un incendio que afectó 12 montículos de palos de viña. El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Carlos acudió al lugar y realizó las labores correspondientes.

Finca La Celia

Capiz: A las 20:45 horas, se informó sobre un incendio que afectó 1000 metros lineales de malezas altas y bajas. Nuevamente, el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de San Carlos intervino para controlar la situación.

Capiz

Finca Alma Fuerte, Calle Cubillos, Chilecito: A las 18:52 horas, se reportó un incendio que afectó 10 hectáreas de cultivo de romero, malezas altas y bajas, además de dañar el techo y la puerta de una casa. El móvil 01 de los Bomberos Voluntarios de San Carlos trabajó en el lugar.

Finca Alma Fuerte

Finca Juárez, Capiz Alto: A las 16:30 horas, se informó sobre un incendio que afectó 20 hectáreas de trinchera de álamos y malezas bajas, cerca del Camping Los Álamos. El móvil 01 de los Bomberos Voluntarios de San Carlos acudió al lugar para realizar las labores correspondientes.

En el departamento de Tunuyán se reporto 28 árboles caidos, dos voladuras de techos, 6 incendios de campo.

Cabe destacar, que en el departamento de Tupungato todavía no han dado novedades.

RELEVAMIENTO POR NOVEDADES EN OTROS DEPARTAMENTOS

*LAS HERAS:*

-Árboles caídos: 126

-Cables cortados: 09

-Poste caído: 04

-Voladura de techo: 09

-Chapa colgando: 01

Total: 149

*GUAYMALLÉN:*

-Árboles caídos: 21

-Cables cortados: 07

-Poste caído: 01

-Voladura de techo: 02

-Incendio de campo: 02

Total: 33

*CIUDAD:*

-Árboles caídos: 21

-Rama caída: 01

-Derrumbe de pared: 03

-Poste y/o cable caído: 02

-Cartel por caer: 01

Total: 28

*GODOY CRUZ:*

-Árboles caídos: 15

-Cables cortados: 02

-Portón caído: 01

-Voladura de techo: 01

-Semáforo averiado: 01

Total: 20

*LUJÁN:*

-Árboles caídos: 16

-Cable caído: 01

-Poste caído: 02

-Transformador en corto: 01

-Voladura de cartel: 01

-Incendio de descampado: 01

Total: 22

*LAVALLE:*

-Incendio de campo: 02

Total: 02

*MAIPÚ:*

-Árbol caído: 02

-Cables caídos: 04

Total: 06

*Total de novedades ingresadas a esta base C.O.R de Dirección Provincial de Defensa Civil e informadas por los coordinadores municipales: 296*