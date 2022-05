Desde Alvear, Suarez criticó la actitud del presidente por Portezuelo: “Fue una cachetada para los mendocinos”

En su discurso en la 41ª Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, el Gobernador dijo que los mendocinos “no nos merecíamos” una actitud negativa como la del Presidente, que preanunció su postura en contra de la obra de Portezuelo del Viento en un discurso político en La Pampa. Suarez dijo que el pedido de nuevos estudios ambientales “es lo mismo que decirnos que no”.

En esta celebración tradicional que se realiza año en año en General Alvear, el Gobernador Rodolfo Suárez fue categórico al reclamar a todos los sectores trabajar juntos para que Mendoza tenga “más agua, más energía y más trabajo”.

En su discurso, el mandatario reflexionó sobre el momento político y económico del país. “La macroeconomía se encuentra enferma, cualquier variable para generar trabajo genuino no está funcionando. La inflación y la falta de confianza en nuestra moneda complican cualquier iniciativa. Estamos viviendo un momento difícil”, aseveró.

Suarez fue muy claro en su conciso discurso y dijo que fundamentalmente se quería detener en el tema del agua, “el recurso estratégico más importante de la humanidad. Tenemos que trabajar en nuestra infraestructura en agua y energía”.

El anuncio de Fernández y las perspectivas de crecimiento de Mendoza

“Les diré cómo yo viví el anuncio del Presidente en La Pampa, no nos merecíamos esto, de ninguna manera”, dijo el primer mandatario provincial en nombre de la ciudadanía de Mendoza, “fue un cachetazo para los mendocinos”.

Suarez recordó que ya que el Presidente, en visitas anteriores a La Pampa, había tenido actitudes negativas respecto de la realización de Portezuelo del Viento. El Gobernador consideró que “pedir un nuevo estudio de impacto ambiental es lo mismo que decirnos que no”.

El Gobernador explicó que un nuevo estudio de impacto ambiental “significa inmovilizar los fondos. Significa también que dentro de dos años, cuando se termine, volveremos a la misma discusión de hoy, porque volveremos a un nuevo laudo y retrocederemos al mismo punto”.

Suarez dijo que una demora tal, en la situación económica que estamos viviendo, “es inaceptable”.

“Tuvimos un gran acierto en no adjudicar la obra, hubiese sido una irresponsabilidad porque el dinero no es nuestro. Hoy, los que me decían que tenía que adjudicar serían los que me estarían pidiendo el juicio político”, explicó el Gobernador sobre su decisión de no adelantar los plazos de un modo irresponsable y esperar el pronunciamiento del Presidente en su laudo.

Más agua, más energía y más trabajo

“No renunciamos a Portezuelo ni renunciamos al trasvase del río Grande”, enfatizó el Gobernador en el final de su discurso y pidió “que entre todos podamos pensar la Mendoza para los próximos 30, 40 y 50 años”.

El mandatario provincial concluyó en el estrado resumiendo la convocatoria al trabajo conjunto en tres consignas claras: “Más agua, más empleo, más energía: este es el horizonte en el que los convoco a trabajar”.

Obras importantes para el Sur

Entre otros anuncios en el Predio Ferial de General Alvear, con el folclore típico de estos encuentros anuales, el Gobernador dijo que la Provincia se hará cargo de la construcción del acueducto Monte Comán-La Horqueta. “Quiero anunciarles que lo concretaremos desde Mendoza, con los aportes privados que sean necesarios, porque es una obra que beneficiará a 480 mil hectáreas para el crecimiento del sector ganadero”, explicó Suarez.

En otro orden, recordó la construcción de más de 250 viviendas en el departamento de Alvear, la construcción de un establecimiento educativo y la refacción del Hospital Enfermeros Argentinos, entre otros aportes de la Provincia, como “los constantes incentivos a la agricultura y la ganadería”.

Como cada año, y esta vez con la alegría de volver a un almuerzo de la Fiesta de la Ganadería de modo tradicional, superada una etapa de la pandemia, se dieron cita cientos representantes de todos los sectores de las fuerzas vivas de la provincia. Entre ellos, no solo los dirigentes rurales que propician la fiesta y el Gobernador con su gabinete de ministros, sino también los máximos representantes del Poder Legislativo. También estuvieron allí legisladores nacionales y varios intendentes provinciales, recibidos por el jefe comunal anfitrión, Walther Marcolini.

