Después de meses, el sancarlino Nahuel Jofré vuelve al escenario: “Será como una primera vez”

Lo hará el próximo 11 de diciembre en el Teatro Independencia, en el marco del ciclo “Abre el telón” que organiza la sala mayor de la provincia.

Hace algunas semanas quedó habilitada la realización de eventos artísticos y shows en Mendoza, incluyendo teatro, stand up, danza y música (con la excepción de espectáculos corales que siguen prohibidos).

El viernes 20 de noviembre fue la reapertura para el público del Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza. Tras ocho meses cerrado por la pandemia, se encendieron las luces del escenario mayor de la provincia y con el Flaco Suárez a la cabeza se dio inició al ciclo “Abre el telón”.

Entre diversos artistas que pasarán por la sala, el 11 de diciembre estará Nahuel Jofré con su bandada, compuesta por Exequiel Sandoval, Facundo Merelo, Matías Gorordo, invitados e invitadas. Allí el sancarlino presentará canciones de sus álbumes y también nuevas composiciones.

“El próximo 11 de diciembre debuto en un escenario. Será como una primera vez. Les invito a que me acompañen, atestigüen este comenzar de nuevo”, expresó el talentoso cantautor a través de sus redes sociales.

Más adelante el joven contó que “tenía una fecha programada en el Teatro Independencia en el mes de abril de este año para hacer la presentación oficial de mi disco “Provinciano”; y fue suspendida por conocidos motivos. Resulta que ante la posibilidad de reprogramarla para este viernes 11 de diciembre he decidido no hacer la presentación del disco y encararla como un renacer artístico. Siento que intentar montar en diciembre el mismo espectáculo que hubiera hecho en abril, como si en el medio no hubiera pasado nada, es una impostura. Es poco auténtico. Prefiero juntar toda la vivencia de este año, nuevas canciones, otras no tan nuevas pero canciones compañeras al fin y recomenzar en uno de mis escenarios favoritos. Acompañado de mis personas favoritas, vamos brindarnos, celebrar el reencuentro y que seguimos viviendo para la música”.

Ficha del show:

Día: Viernes 11 de Diciembre

Hora: 21 hs

Lugar: Teatro Independencia

Entrada general $400

Disponibles sólo en ENTRADA WEB: https://www.entradaweb.com.ar/evento/a/6478b7f4