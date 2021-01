Detectaron dos colectivos con trabajadores golondrinas: habían salido desde San Carlos

No cumplían las medidas sanitarias. Además había personas indocumentadas.

Dos micros con trabajadores golondrinas fueron detectados cuando circulaba por el centro de Mendoza, sin haber pasado por la terminal de ómnibus. Había salido de San Carlos e iba a Salta. No cumplía con los protocolos de seguridad de la unidad ni con las medidas sanitarias por la pandemia. Además, había muchos indocumentados y niños.

El operativo fue durante el jueves, cuando personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detectó a dos micros en malas condiciones que circulaban con pasajeros por el centro, y que claramente no habían pasado por la terminal, donde se verifica que esté todo en condiciones para emprender el viaje.

Alejandro Mutis, delegado de Mendoza de la CNRT indicó a Radio Nihuil que al controlar la documentación, constataron que no habían pasado por la terminal, no tenían los papeles completos, tampoco estaban bien las libretas de los choferes, ni se podía verificar si tenían las horas de descanso correspondientes.

En el interior del colectivo encontraron que muchos de los pasajeros no tenían la documentación, además que había niños y niñas, y tuvieron que montan un gran operativo con Gendarmería Nacional para determinar si las personas tenían antecedentes o medidas pendientes, y con Migraciones porque muchos no tenían identificación, además de la lucha contra la explotación laboral, la explotación infantil y la trata. Los dos micros habían salido de San Carlos y tenía como destino final la ciudad salteña de Orán.

“No se cumplía con las medidas de seguridad de los coches, tenían parabrisas rotos, problemas con cubiertas. Y no cumplían para nada con los protocolos de salud por Covid, no había alcohol en gel, ni ventilación”, detalló Mutis y agregó que uno de los coches quedó secuestrado. “Les aconsejo a quienes quieren viajar que lo haga como corresponde, desde la terminal y en un servicio autorizado que cumplan las exigencias de seguridad para no tener accidentes en el viaje y que se cumpla con el protocolo de salud para evitar contagios de coronavirus”, agregó el delegado de la CNRT. Sostuvo que hay muchas empresas de turismo que tienen la habilitación, pero carecen de todas las medidas de seguridad y sanitarias, por eso deben salir si o si desde la terminal para tener todos los controles correspondientes para viajar, pero al no estar en condiciones evitan pasar por allí.

(Fuente: Diario Uno)