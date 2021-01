Día de camping para empezar el año, terminó en una batalla campal con heridos y detenidos

by | Ene 2, 2021

Ayer a última hora, en un camping de San Carlos se produjo una riña entre varias personas.

Según confirmaron fuentes oficiales, “se produjo una batalla campal” que terminó con tres personas heridas.

Aunque no se pudo saber el origen de la pelea, si se confirmó que las personas heridas fueron examinadas en el hospital Tagarelli, y que no presentaban heridas de gravedad. También se supo que en la pelea no hubo armas de ningún tipo.

Según las mismas fuentes, se detuvo a 6 personas, que podrían quedar en carácter de aprehendidos o detenidos, según lo determinara la autoridad judicial interviniente.