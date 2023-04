Diputada provincial de Tunuyán dio positivo en un control de alcoholemia: qué dijo ante el hecho

Se trata de Flavia Dalmau. La Policía retuvo el vehículo y le aplicó una multa superior a los $160.000 ya que el dosaje arrojó un resultado de 0.83 g/l de alcohol.

El pasado jueves en horas de la madrugada, una diputada provincial del departamento de Tunuyán fue sancionada por conducir bajo los efectos del alcohol, con un porcentaje superior al permitido por la ley.

Se trata de Flavia Dalmau, legisladora por la UCR, quien reconoció el hecho. “Me dio positivo el miércoles en la noche”, señaló Dalmau ante la consulta del medio provincia Los Andes.

Según relató la funcionaria, ese día, tras finalizar el trabajo de campaña en el departamento, se reunió con unos amigos a comer un asado. “Compartimos un vino, pero no en exceso. Éramos cinco personas”, aseguró.

Seguidamente agregó que cuando volvía manejando su auto Ford Focus con destino a su vivienda, fue detenida en un control policial, ubicado entre ruta 92 y calle Francisco Delgado. El personal le indicó que detuviera la marcha del rodado y le hizo el test de alcohol, el cual dio 0.83 gramos de alcohol en sangre, según el parte policial.

“Me paró el control, hice el test y me dio positivo. Sí, tomamos vino, pero no en exceso. Creí que me iba a dar negativo. Luego que me entregaran el resultado, entregué el auto, firmé la multa y sacaré el vehículo el lunes de la semana que viene, como debe ser”, expresó al diario provincial.

El parte policial precisa además que teniendo en cuenta el resultado del dosaje, la diputada radical sufrió la retención del vehículo y de su licencia de conducir, conforme a lo que establece la ley de tránsito 9024. En tanto, tendrá una inhabilitación para conducir de entre 30 y 180 días y una multa superior a los $160.000 más la quita de la licencia de conductora.