Dos profesores de Tunuyán dan clases de apoyo a cambio de alimentos para familias de La Favorita

Por Libby Rose

También enseñan a leer y a escribir a personas que no hayan completado su alfabetización. Cómo tomar clases y cómo colaborar.

Adriana Granados y Luis Alberto Manriquez son profesores de geografía, oriundos de Tunuyán y con un corazón solidario. A través del grupo “Te sirve? Te lo regalo Valle de Uco”, ofrecieron sus servicios a cambio de alimentos para familias que lo necesitan.

Adriana trabaja desde el 2014 en el Colegio P.S. 202 “San Antonio María Claret”, ubicado en el barrio 31 de mayo, en la zona de La Favorita en la Ciudad de Mendoza.

Todos los jueves y viernes, la docente viaja en colectivo desde Tunuyán hacia la Terminal de Mendoza y desde allí rumbo a la escuela por la cual, sumergida en la realidad social, la empatía y el amor por sus alumnos, emprendió, hace algunos años, una campaña solidaria para ayudar a los chicos y sus familias.

Se trata de una escuela que fue fundada en el año 1989 por los claretianos y más tarde pasó a manos de personas civiles, los docentes. En la actualidad, alrededor de 400 cursan sus estudios secundarios en el establecimiento para, cuyo funcionamiento, los profesores donan el 5% de su sueldo mensual.

Luis Alberto Manriquez egresó junto con Adriana del I.E.S. T-004 Normal “Gral. Toribio de Luzuriaga”, actualmente es militar y decidió sumarse a esta movida solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan.

” La situación donde yo trabajo es bastante difícil. Hay chicos que van sin comer, hay mucha pobreza, problemáticas como delincuencia, chicos con padres en la cárcel. Y en medio de todo eso hay que dar clases” contó Adriana en comunicación con El Cuco Digital.

“Por eso me ofrecí a hacer esta movida, también teniendo en cuenta que por ahí hay gente que no tiene para pagar clases particulares”, agregó.

Estos dos profesores tunuyaninos preparan alumnos en todas las materias de ciencias sociales, en técnicas de estudio y TIC. También enseñan a leer y escribir a personas que no han podido completar su alfabetización. Lo único que piden, por clase, es un alimento no perecedero.

“La gente que me conoce me trae ropa, mercadería. Las últimas donaciones se las di a una familia tucumana que tenía necesidad y me enteré de su situación por una nota que vi en El Cuco Digital” comentó Adriana.

“Lo que más se necesita para las familias de La Favorita es leche, azúcar y cacao pero recibo cualquier mercadería con la que puedan colaborar”.

Para tomar clases o colaborar comunicarse al 2622- 573225.