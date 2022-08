Dura respuesta del Gobierno al paro docente: “No le neguemos a los chicos el derecho a la educación”

Así lo expresó el director general de Escuelas, José Thomas. Además, agregó: “Tenemos un sindicato kirchnerista”

Este viernes a las 11 horas, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez y el director general de Escuelas, José Thomas, dieron una conferencia de prensa y criticaron fuertemente al Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE).

Tras el comunicado del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) quien decidió endurecer las medidas de fuerza y anunció un paro de 72 horas para el 8,9 y 10 de agosto, las autoridades del gobierno provincial salieron a dar una dura respuesta.

El hombre al frente de la DGE en Mendoza, Thomas comenzó diciendo que quieren “garantizar el derecho a la educación, no le neguemos el derecho a los chicos por conflictos de adultos. No le neguemos el derecho a la educación a los más vulnerables. El lunes, el martes y el miércoles, las escuelas van a estar abiertas, y los apdres tienen que madnar a los chicos y los docentes van a estar en las escuelas. Necesitamos docentes que enseñen y chicos que aprendan. Los chicos no tienen sindicatos”.

“Hace dos semanas venimos trabajando y en tener una buena propuesta, logramos llegar a un 44% de aumento que está por encima de la inflación, propusimos una garantía, 10 mil pesos arriba que la garantía nacional, todo esto en blanco. Pero tenemos un sindicato kicherista que acepta una paritaria nacional, que acepta, que la firma y que decide no bajar las bases y declarar un paro de 72 horas perjudicando a los más vulnerables, a los que comen en las escuelas, a los que van a las escuelas como un refugio y a todos nuestros hijos que aprenden en las escuelas”, agregó.

Por otro lado, destacó: “No volvamos al 2015 en donde los días de clases daba lo mismo. A fin de año no se le pagaba a los docentes. Estamos viviendo en inestabilidad y angustia y entendemos a una población angustiada pero no traigamos el modelo de (Roberto) Baradel que desde que asumió en SUTEBA dejó 180 días sin clases a los chicos más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Eso no es Mendoza, eso no es modelo de Mendoza y no queremos que nos lleven a eso”.

“Estamos dispuestos al dialogo. Le quiero pedir de nuevo a los padres, directivos y padres que sigamos trabajando, dialogando. No le neguemos el derecho de la educación a nuestros chicos”, recalcó el director General de Escuelas.

Víctor ibañez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia.

“El gobernador tomó la decisión ante la situación caótica, convocó y anticipó la revisión paritaria, llevándola a fines del mes de julio. También, el gobierno de Mendoza tomó la decisión de hacer un aumento de un 5% que no estaba pensado, ni acordado. Esa misma voluntad se manifestó en una paritaria con el SUTE. En la primera propuesta el gremio convocó a un cuarto intermedio y luego, en la segunda reunión se colocaron sobre la mesa tres propuestas diferentes que en un promedio superan en todos los casos la inflación acumulada al mes de julio del 38%, colocando los salarios de los docentes con previsibilidad por encima del 44% promedio”.

“Resulta que Gustavo Correa, rechaza la propuesta y lo hace sin una sola consulta, sin bajar a los docentes que son a quienes corresponde preguntarle sobre una propuesta de esta naturaleza. Esa decisión corresponde a un mandato político, de la Cámpora, de su relación con Cristina, para generar tensión en Mendoza que a su vez ya bien sufriendo una discriminación por parte del gobierno. Frente a esta decisión este Gobierno tomó la de un decreto que garantizara a los docentes este aumento promedio del 44%. En este se aclara que se propone una revisión conforme a la situación macroeconómica producto del desgobierno nacional ”.