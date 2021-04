Echaron a un empleado público de Tunuyán por no ir a trabajar y utilizar un vehículo del Estado para uso personal

Le pusieron un GPS en la movilidad y descubrieron que no concurría a su lugar de trabajo y la usaba para hacer otras actividades.

Un empleado público de la Dirección de Contingencias Climáticas de Tunuyán fue despedido por no ir a trabajar y utilizar un auto del Estado para uso personal. La decisión fue oficializada en el decreto 397, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Según se informó, la delegación del Valle de Uco había colocado un GPS en el vehículo de la ex Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, utilizado por el ingeniero Gustaco Valdiviezo, y se detectó que el hombre permanecía en su domicilio particular en horario laboral y utilizaba dicha movilidad para realizar actividades de índole personal; por otra parte se agregó que no concurrió a trabajar comunicando que estaba enfermo, no presentando certificado médico alguno.

A través de la Resolución Nº 14-P-15, de la ex Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, se aplicó una sanción de apercibimiento al empleado por varios incumplimientos: no registrar su ingreso y/o salida en el reloj que certifique su prestación normal; por ingresar fuera de horario; por no encontrarse en su lugar de trabajo estando registrada su entrada y no presentar formulario de comisión que lo autoriza a prestar servicio fuera de la delegación; y no efectuar ningún tipo de aviso cuando no asistía. En ese sentido, se lo había suspendido por 15 días corridos sin goce de haberes.

Según un informe de la Subdirección de Recursos Humanos, que cita el decreto, el agente había presentado una renuncia a su cargo, mediante telegrama el día 20 de mayo de 2019, momento desde el cual no se presentó a prestar servicios pese a no haberse aceptado su renuncia.

Se consideró un agravante el hecho de que el título de Ingeniero le permitía entender cuál es el régimen de asistencia al que se sometía luego de su designación en planta. Y también, los antecedentes de sanciones disciplinarias aplicadas al agente las cuales no han sido cuestionadas por el mismo.