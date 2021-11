Efemérides: 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos

A través de dicha conmemoración, las Naciones Unidas reconoce el valor de las mujeres en labores humanitarias.

El 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, una festividad que honra a quienes dedican su trabajo a la lucha por los derechos humanos.

Esta fecha fue declarada en el marco de la primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras, realizada en la ciudad de Colombo, Sri Lanka, en el año 2005. En este comité participaron más de 200 activistas provenientes de más de 70 países.

La representante del Secretario General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, explicó la situación a la que se enfrentan aquellas mujeres que trabajaban protegiendo los derechos humanos y la necesidad de garantizar un entorno seguro y equitativo para su tan importante participación y aporte a la sociedad.

A partir del año siguiente, se celebra cada año en búsqueda de lograr más difusión sobre la situación actual de las personas que participan en esta labor. En 2008 la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos fue creada para garantizar el cumplimiento de esta iniciativa.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó su primera resolución sobre el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos el 18 de diciembre de 2013. Esta iniciativa tomó lugar en su Asamblea General con el nombre de “Resolución defensoras”.

La situación de las defensoras de derechos humanos

De acuerdo a los documentos elaborados por especialistas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las mujeres que dedican su labor a la defensa de los derechos se encuentran con desafíos y obstáculos importantes para poder cumplir con su trabajo.

En muchos casos reportan que muchas han sido asesinadas mientras que otras se enfrentan diariamente a la discriminación, violencia de género, censura y detenciones ilegales como forma de impedir su labor.

Obstáculos que padecen las mujeres defensoras

De acuerdo a estudios del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ser mujer trabajadora en la defensa de los derechos humanos aumenta los riesgos en su trabajo, empeora sus condiciones y disminuyen la capacidad de aporte.

Esta discriminación se expresa de las siguientes formas:

Misoginia, estigmatización, ataques en medios de comunicación, cuestionamientos indebidos.

Violencia de género, amenazas, agresiones sexuales, ataques físicos o verbales contra ellas o sus familias. La ONU sostiene que esta violencia es empleada tanto por agentes privados como por instituciones estatales.

Falta de protección, procesos judiciales correctos y de contención a la hora de denunciar ataques.

Estudios de la ONU explican que las organizaciones manejadas por mujeres poseen un acceso menor a recursos y carecen de apoyo político en la mayoría de los casos.

En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos se intenta concientizar sobre la importancia de la labor de estas mujeres y lo fundamental que es garantizar su seguridad para que cada vez sean más las que se sumen en esta lucha y contribuyan con el desarrollo igualitario de las sociedades.

Fuente: La Nación

Otras efemérides

● 1924. En Bruselas muere Giacomo Puccini, el más importante compositor de ópera de Italia después de Verdi. Irrumpió como parte de la escuela verista, que puso en escena el realismo. La Bohème, Tosca y Madama Butterfly fueron las principales obras del músico nacido en 1858. Su última ópera, inconclusa por su muerte, y estrenada en forma póstuma, es Turandot.

● 1946. Nace Juan Alberto Badía. El locutor y animador fue una de las figuras más queridas en los medios. Comenzó en radio en los años 70, acompañado por Graciela Mancuso. Alcanzó masividad en los 80, tras la vuelta de la democracia, con Badía y compañía, un ciclo que iba en vivo los sábados, con números musicales. También condujo Imagen de radio. Se mantuvo activo en radio y televisión hasta su muerte, en 2012.

● 1946. Nace Silvio Rodríguez en San Antonio de los Baños, Cuba. Uno de los mayores cantautores en castellano, formó parte de la Nueva Trova surgida en la isla junto a artistas como Vicente Feliú y Pablo Milanés. En su producción destacan los discos Mujeres, Unicornio, Tríptico y la trilogía formada por Silvio, Rodríguez y Domínguez.

● 1969. Sale a la venta el primer LP de Almendra. Titulado con el nombre de la banda, es considerado uno de los discos más relevantes del rock argentino en toda su historia. El grupo de Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García ya había lanzado varios simples; y la versión de “Tema de Pototo” que grabó Leonardo Favio (titulada “Para saber cómo es la soledad”) cimentó su fama.

● 1984. En el Vaticano, los cancilleres Dante Caputo, de la Argentina, y Jaime Del Valle, de Chile, firman el Tratado de Paz y Amistad que cierra el conflicto limítrofe en torno al canal de Beagle. Un cuarto de siglo después, en 2009, las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet se encontraron en Roma con el papa Benedicto XVI para recordar los 25 años de la firma de aquel documento.

● 1986. A los 82 años muere Cary Grant, uno de los grandes actores del Hollywood clásico. Había nacido en 1904 en Bristol, como Archibald Leach. Protagonizó infinidad de clásicos: Algo para recordar, Charada, Notorius, Para atrapar al ladrón e Intriga internacional, entre otros. Se retiró en 1966 y recibió un Oscar a la trayectoria cuatro años más tarde.

● 2001. Un tumor acaba con la vida de George Harrison. El ex beatle tenía 58 años y murió en Los Ángeles. Fue el guitarrista de la mayor banda de la historia de la música popular desde su nacimiento hasta la ruptura de 1970. Tras la disolución de los Beatles, sorprendió con su disco All Things Must Pass, el primer álbum triple que se editó. Al año, encabezó el mítico Concierto para Bangladesh en Nueva York, el primer show benéfico organizado por una estrella. Harrison se fanatizó con la música de la India en su época beatle y ayudó a incorporar el sonido de Oriente al rock.

● 2007. Juan Gelman es galardonado con el Premio Cervantes, máxima distinción literaria en castellano. El poeta, de 77 años, es el cuarto argentino que lo recibe, después de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Su obra se inició con la publicación de Violín y otras cuestiones, en 1956, y le siguieron títulos como Gotán, Cólera buey, Anunciaciones, Valer la pena, País que fue será y Mundar. Entre medio, sufrió el exilio y la desaprición de su hijo y su nuera embarazada: pudo reecontrarse con su nieta en 2000. Recogió el galardón el 23 de abril (aniversario de la muerte de Cervantes) de 2008, en Alcalá de Henares, de manos del rey Juan Carlos de España.

● 2008. Fallece Ulises Dumont. Uno de los rostros del cine, la televisión y el teatro durante décadas en la Argentina, tenía 71 años. Se lo vio, entre otras películas, en La parte del león, Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Los enemigos, No habrá más penas ni olvido, Los chicos de la guerra y El mismo amor, la misma lluvia. Actuó en ciclos televisivos como Un mundo de veinte asientos, Sin condena y Tiempo final. En teatro, protagonizó obras de Roberto Cossa, como La nona y Yepeto.

● 2009. José Mujica se impone en el ballotage al ex presidente Luis Lacalle y se convierte en el nuevo mandatario de Uruguay. Sucede así al primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez. Mujica tenía entonces 74 años, fue militante de Tupamaros y pasó preso la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985.

● 2011. Muere el politólogo Guillermo O’ Donnell, a los 75 años. Estudió y trabajó en la Universidad de Yale, donde publicó Modernización y autoritarismo burocrático en 1973. Por sus aportes, la fecha de su fallecimiento se recuerda como Día Nacional del Politólogo.