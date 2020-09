Efemérides: cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia

Este año, la conmemoración lleva como lema “Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos”.

Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia (DMR) para promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la concientización sobre su prevención y conmemorar los logros alcanzados.

La rabia está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 países. En el mundo, la enfermedad es responsable por cerca de 60.000 muertes humanas anualmente y en la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la fuente de infección.

El lema para DMR 2020 es Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos, que destaca la importancia de la vacunación canina y la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr la eliminación de esta enfermedad transfronteriza.

Américas

Las Américas han logrado reducir drásticamente la incidencia de la rabia humana transmitida por perros en cerca de 98%, con 300 casos en 1983 a 3 casos en 2019. Esta situación y las perspectivas de eliminación de la rabia humana por perro en la región de las Américas ha sido posible gracias a la solidaridad entre los países, el intercambio de lecciones aprendidas, la identificación y priorización de riesgos, así como las acciones de monitoreo y vigilancia epidemiológica en personas y reservorios.

Actualmente, sólo en la región de las Américas, un millón de personas expuestas al riesgo de rabia recibe, cada año, profilaxis post-exposición, entregado de forma gratuita por los servicios de salud de los países. Además, cerca de 100 millones de perros son vacunados al año en campañas de vacunación contra la rabia.

Fuente: Organización Panamerica de la Salud

Otras efemérides

1942, en Fontana Liri, al sur de Roma, nace Marcello Mastroianni, uno de los grandes rostros del cine italiano. Actor fetiche de Federico Fellini, protagonizó La dolce vita y Ocho y medio, así como otros clásicos: Noches blancas, Los desconocidos de siempre, Los compañeros, Divorcio a la italiana, Un día muy particular y Sostiene Pereira. Murió en 1996.

1932, nace el cantautor chileno Víctor Jara. Renovador de la canción popular, dejó clásicos como “Te recuerdo Amanda” y “Plegaria para un labrador”. Fue asesinado por la dictadura de Pinochet a los pocos días del golpe que derrocó a Salvador Allende, en 1973.

1951, fracasa un intento de golpe militar contra Juan Domingo Perón, cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. Las fuerzas leales derrotan a los sublevados que lidera el general Benjamín Menéndez. Entre los alzados está un joven Alejandro Agustín Lanusse, que purgará prisión en la Patagonia hasta el derrocamiento de Perón.

1960, Fidel Castro anuncia en La Habana la creación de los Comités de Defensa de la Revolución. Se trata de órganos para evitar la desestabilización del gobierno de Castro, que ya se ha asumido como socialista. Su lema es “Con la guardia en alto” y mantienen movilizados a los defensores de la Revolución Cubana.

1966, se lleva adelante el Operativo Cóndor: 18 militantes peronistas desvían el curso de un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque con destino a Río Gallegos y lo hacen aterrizar en las islas Malvinas, donde izaron la bandera celeste y blanca. De regreso a la Argentina fueron apresados por la dictadura de Juan Carlos Onganía. El líder del operativo fue Dardo Cabo, que sería asesinado por la dictadura en 1977. Otros dos miembros del grupo también fueron muertos por el terrorismo de Estado.

1978, muere el papa Juan Pablo I a los 65 años, tras apenas 33 días de pontificado. Nacido Albino Luciani, su muerte dio lugar a sospechas de asesinato. A la fecha, es el último papa italiano.

1991, en Santa Mónica, California, muere Miles Davis. El trompetista tenía 65 años y fue uno de los mayores renovadores del jazz desde fines de los 40. Discos como Birth of the Coool, Sketches of Spain, Milestones, Miles Ahead y, sobre todo, Kind of Blue (para muchos, el mejor disco de jazz de todos los tiempos), lo ubican entre los músicos más influyentes del siglo XX.

2004, un estudiante de 15 años ingresa armado al Instituto N° 202 “Islas Malvinas” de Carmen de Patagones y dispara contra sus compañeros dentro del aula. Mata a tres alumnos y deja heridos a otros cinco. La masacre de Carmen de Patagones es la primera de su tipo en América Latina. El asesino había tomado el arma de su padre, un suboficial de Prefectura.

Además, es el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, una iniciativa surgida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en 1990.