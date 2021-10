Efemérides: cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis

Proclamada por la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA), la fecha visibiliza la enfermedad autoinmune y desmitifica su contagiosidad

El 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, con el objetivo de generar conciencia sobre este trastorno, eliminar las dudas frecuentes y generar empatía con aquellos que padecen esta enfermedad.

La Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA) en el año 2004 promovió el Día Mundial de la Psoriasis por la necesidad de difundir la enfermedad y lograr que más personas puedan acceder al diagnóstico y tratamiento correspondiente.

Asimismo, advierten sobre los efectos clínicos y psicológicos que estas patologías provocan en las personas y la importancia de compartir experiencias para el acompañamiento mutuo.

La aceleración del recambio dérmico

Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, identificada como autoinmune. Este trastorno no es contagioso y afecta a más de 125 millones de personas a nivel mundial. Se manifiesta en la piel, con lesiones rojas cubiertas de escamas blancas secas.

Generalmente, estas placas se muestran en las rodillas, los codos y hasta en el cuero cabelludo. En algunos casos, las zonas de las plantas de los pies, las palmas de las manos, las uñas, la mucosa labial y genital, pueden presentar alteraciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), explica que las personas con Psoriasis presentan una aceleración del recambio dérmico. En estos casos, este proceso sucede entre tres y cuatro días, a diferencia de aquellas personas que no padecen esta enfermedad y pueden reponer su salud dérmica en 28 días.

Los orígenes de esta enfermedad son desconocidos, no tiene cura y puede afectar a mujeres y hombres, independientemente de su edad. Según los datos de la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, existen factores que pueden afectar esta condición o promover su aparición.

Agravantes de la Psoriasis

Algunos de los factores que inciden en la aparición de la enfermedad o pueden resultar disparadores de este trastorno son:

Tabaquismo

Consumo de alcohol

Traumatismos

Uso de algunos medicamentos

Ciertas infecciones

Estrés

Su diagnóstico se da a través de la observación de la piel y revisión de articulaciones con análisis radiográficos, centellograma óseo y tomografía axial computada. Según las estadísticas de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), en la Argentina existen, por lo menos, 800 mil personas que padecen esta enfermedad.

De acuerdo a las pautas de atención para el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica de la Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD), el 80% de las personas con psoriasis presentan síntomas leves a moderados. Otro 30% de los casos, son de síntomas moderados a severos, ocupando el 14% del cuerpo.

Tratamientos para la Psoriasis

Es importante tratar esta enfermedad para prevenir un empeoramiento u otras patologías relacionadas como la artritis psoriásica. Esta condición puede causar invalidez motora, debido a la inflamación provocada por la Psoriasis.

Cada tratamiento se adecúa según cuán comprometido se encuentra el estado clínico de cada paciente. Algunos de ellos consisten en soluciones tópicas, medicamentos, fototerapia y terapias sistémicas por vía sanguínea.

Tres pilares para tratar la Psoriasis

La AEPSO explica que los pacientes con esta enfermedad sufren discriminación. Esto se debe en muchos casos, a una mala percepción sobre el riesgo infeccioso de esta patología, que no es contagiosa.

A lo largo de los años esta asociación se ha encargado de acompañar a más de 12.000 personas a través de su línea telefónica, grupos de apoyo y acompañamiento legal. La AEPSO recalca la importancia de esta fecha para garantizar los derechos de atención médica, acompañamiento psicológico y concientizar a la sociedad sobre la Psoriasis.

La Federación Internacional de Asociaciones remarca la importancia de las entidades de salud y gubernamentales en facilitar planes de acción para contribuir en la vida y derechos de aquellos pacientes afectados.

Fuente: La Nación

Otras efemérides

● 1787. Estreno de Don Giovanni de Mozart en Praga. La polémica con la aristocracia vienesa por la burla a la clase alta en Las bodas de Fígaro un año antes hace que la ópera no se estrene en Austria. La leyenda dice que además de Lorenzo da Ponte, hubo otro libretista, amigo del ex sacerdote, y radicado cerca de Praga en la fecha del estreno: Giacomo Casanova. En la historia del libertino, Mozart fue más allá que en Las bodas…y dos años antes de la Revolución Francesa puso en escena a Don Giovanni y su criado proclamando: “¡Viva la libertad!”.

● 1863. Henry Dunant funda en Ginebra el Comité Internacional de la Cruz Roja, destinado a la asistencia de las víctimas de las guerras. La Cruz Roja obtuvo el Nobel de la Paz en 1917, 1944 y 1963. Antes, Dunant ganó la primera edición del premio, en 1901.

● 1920. En Puerto Deseado nace Hilda Bernard. Tiene más de siete décadas de trayectoria en radio, cine, teatro y televisión. Participó en infinidad de producciones, pero quedó ligada a sus papeles en tiras juveniles como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta. Más cerca en el tiempo, se contagió de coronavirus y pudo recuperarse.

● 1930. Nace Omara Portuondo en La Habana. La cantante cubana es una de las grandes representantes de la música caribeña. Obtuvo fama mundial junto a otros artistas de la isla en el documental Buena Vista Social Club, de Wim Wenders, estrenado en 1999.

● 1945. Conferencia de Jean-Paul Sartre en París. La ponencia se titula “El existencialismo es un humanismo”. Es el punto de arranque de una de las corrientes filosóficas más influyentes del siglo XX.

● 1965. Nace Horacio Rodríguez Larreta. Sobrino nieto del procurador general de la Nación del mismo nombre que firmó la acordada con la que la Corte Suprema legitimó el primer golpe de Estado, en 1930. Estudio economía y se insertó en la función pública en el menemsmo. Fue el representante del PJ en el triunvirato que dirigió el PAMI a comienzos del gobierno de la Alianza. Pasó a revistar en el armado político de Mauricio Macri y fue su compañero de fórmula en la Ciudad, en 2003. Cuando el presidente de Boca al final llegó a gobernar el distrito, en 2007, fue designado su Jefe de Gabinete y lo acompañó en ese cargo hasta 2015. Ese año derrotó a Gabriela Michetti en la interna y después se impuso a Martín Lousteau en un apretado ballotage. Cuatro años más tarde, fue reelecto en primera vuelta, algo que nunca había sucedido desde que la Ciudad logró la autonomía.

● 1981. En las afueras de Montpellier muere Georges Brassens. El cantautor francés había cumplido 60 años una semana antes. Heredero de la tradición juglaresca, Brassens fue uno de los principales representantes de la música popular. Sus temas tuvieron versiones en castellano, entre otros, por Paco Ibáñez y Jorge Schussheim.

● 2012. A los 85 años muere un nombre emblemático del terrorismo de Estado: el general Albano Harguindeguy. Fue ministro del Interior durante la dictadura de Videla, entre 1976 y 1981. El indulto de 1989 que dictó Carlos Menem lo benefició cuando estaba procesado con prisión preventiva por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido en 1977. La anulación de los indultos en 2007 hizo que volviera a ser procesado por diversas causas y que se le impusiera prisión preventiva, situación en la que se hallaba al momento de su muerte.