Efemérides: cada 5 de agosto se celebra en Argentina el Día del Montañero

Es en conmemoración del Día de Nuestra Señora de las Nieves.

De acuerdo al santoral católico, el 5 de Agosto se celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves; coincidentemente en Argentina y por disposición del Ejército Argentino, se instituyo el “Día del Montañero” a especial pedido de las tropas de montaña. De acuerdo a quienes lo solicitaron “la elección del día en que nuestra Iglesia celebra la festividad de la Virgen de las Nieves es muy oportuna, ya que el culto a dicha Virgen nace en nuestro País con la fundación de la ciudad capital y el culto a la Santísima Virgen surgió en los Andes con la primera reducción que en ellos se fundó”.

De acuerdo a la tradición católica, en el siglo IV d.C. vivía en Roma una piadosa pareja. Él se llamaba Juan Patricio mientras que el nombre de su esposa se desconoce. Habían sido bendecidos con abundancia de bienes y de fe. Sin embargo, su gran dolor era no tener hijos. Durante años habían rezado por un hijo y heredero sin ningún resultado. Por fin decidieron nombrar como heredera a la Santísima Virgen y le rezaron con devoción para que los guiara en la asignación de la herencia.

La Virgen les agradeció sobremanera y la noche del 4 de agosto, se le apareció a Juan Patricio y a su esposa, diciéndoles que deseaba que construyeran una basílica en el Monte Esquilino (una de las siete colinas de Roma), en el punto preciso que ella señalaría con una nevada. También se le apareció al Papa Liberio con el mismo mensaje. El 5 de agosto, pleno verano, la ciudad quedó sorprendida al ver nevado el Monte Esquilino. La pareja, feliz; se dirigió al lugar y el Papa Liberio marchó hacia el mismo en solemne procesión. La nieve cubrió exactamente el espacio que debía ser utilizado para la basílica y desapareció una vez señalado el lugar donde se construyó la Basílica de Santa María la Mayor.

Todos los años para el 05 de Agosto, el Ejército Argentino en las distintas Unidades de Montaña diseminadas a lo largo de la Cordillera celebra este día con ceremonias donde se entregan distinciones al personal militar por las diversas actividades profesionales y deportivas, y también se aprovecha para que algunos montañeros civiles alcancen el privilegio de poseer el “Cóndor Dorado”, máxima distinción que la Institución otorga a ellos. Dentro de los distinguidos se encuentran Alfredo Magnani, Fernando Grajales, Rudy Parra, Gabriel Cabrera, Alejandro Randis, Lito Sanchez, Gerardo Waltz y Heber Orona entre otros.

Pero la celebración en esta fecha es exclusiva de Argentina. En otras partes del mundo el 15 de Junio es la fecha equivalente, coincidente con la celebración de la fiesta de San Bernardo de Menthon, patrono de los montañistas; santo famoso en todo el mundo por los dos refugios que construyó en lo alto de la Alpes y por los perros que llevan su nombre.

San Bernardo nació en el año 923, probablemente en el castillo Menthon, en Saboya y murió en Novara en 1008. Se ordeno sacerdote y posteriormente Archidiácono de Aosta en 966. Consagro su vida a predicar el Evangelio entre los pueblos de los Alpes

Fuente: Centro Cultural Argentino de Montaña

