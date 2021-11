Efemérides: el 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Pulmón

La enfermedad en estados iniciales, está más cerca de ser curable gracias a los avances científicos. También es el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas y además, un día como hoy, se detectó a la primera persona en tener síntomas compatibles con coronavirus.

Cada 17 de noviembre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, el que contabiliza mayor número de nuevos casos a nivel mundial: en 2018 se registraron más de dos millones de casos en todo el mundo según la OMS y en Argentina cerca de 11.600 personas fueron diagnosticadas y por año mueren más de 10 mil.

Es a su vez el cáncer más común en hombres y el tercero más común en mujeres. Se trata de la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Sólo el 16% de esos pacientes son diagnosticados cuando el tumor todavía está localizado en el pulmón y el pronóstico empeora para los pacientes diagnosticados en estadios posteriores.

Se estima que, en la Argentina, según datos de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), hubo en 2018 aproximadamente 12 mil casos nuevos de cáncer de pulmón, lo cual representa el 9,3% de todos los tumores. La frecuencia es mayor en varones que en mujeres.

Dependiendo del avance de la enfermedad, el cáncer de pulmón se clasifica en estadios del I al IV y los tratamientos recomendados pueden variar según estos estadios; sin embargo, debido a la manifestación tardía de los síntomas, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón (aproximadamente un 80%) se diagnostican en estadios avanzados (estadio IV). El cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en el mundo, se divide en cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP, aproximadamente 15% de los casos), y se presenta casi exclusivamente en las personas que fuman mucho; y en cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP, aproximadamente 85% de los casos).

En relación a las causas, el médico oncólogo clínico Gonzalo Recondo, jefe de Oncología Clínica del Instituto Universitario CEMIC afirmó que “lejos, entre las causas más importantes se encuentran los agentes carcinógenos que están presentes en el cigarrillo, y el ser fumador o el uso de tabaco en todas sus formas es el factor de riesgo más importante”. Otros factores de riesgo de menor relevancia son los fumadores pasivos, la polución ambiental y ciertas exposiciones laborales como el asbesto.

La curación es el objetivo principal de cualquier abordaje oncológico, un reto más complicado cuanto más avanzado es el estadio en que se diagnostica el tumor y cuantas menos estrategias terapéuticas tengamos para evitar la recaída. La buena noticia es que, en el último año, “los avances más importantes en cáncer de pulmón vienen precisamente de la parte de prevención de la progresión de la enfermedad”, aseguró la doctora Pilar López Criado, jefa de la Sección de Tumores de Pulmón, Cabeza y Cuello y Melanoma del MD Anderson Cancer Center Madrid.

Así, por ejemplo, en pacientes con cáncer de pulmón que tienen una mutación en EGFR, los últimos datos arrojan un importante beneficio en supervivencia con la administración de un inhibidor de EGFR tras cirugía. “Estamos hablando de pacientes a los que operamos y que no tienen metástasis, pero sí ganglios positivos, por lo que tienen un alto riesgo de recaída”, explicó la doctora López Criado. Hasta ahora, para reducir el riesgo de recaída, a estos pacientes se les administraban cuatro ciclos de quimioterapia tras cirugía. “Es muy buena noticia que podamos cambiar este tratamiento más tóxico por una terapia solo con pastillas en estos pacientes que ya están curados, pero que tienen un alto riesgo de recaída”, enfatizó.

Estudios publicados recientemente sugieren que, en grupos de riesgo como ser personas mayores de 50 años con fuertes antecedentes de tabaquismo, una tomografía con baja emisión de radiación podría detectar lesiones en estadios precoces y reducir la muerte por cáncer de pulmón en este grupo de pacientes.

En cuanto a las opciones actuales de tratamiento en estadios tempranos, la más eficaz es la cirugía cuándo está indicada en casos de tumores detectados en etapas tempranas, afirmó el oncólogo Gonzalo Recondo. En esta circunstancia, la cirugía ofrece un pronóstico favorable, con tasas de supervivencia a 5 años del 70-90% para tumores pequeños localizados (etapa I).

En los últimos años hubo un gran avance en el entendimiento del cáncer, lo que permitió desarrollar terapias exitosas que prolongan significativamente la supervivencia y calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Es importante recalcar que estos tratamientos ya se estudiaron en estadios más tempranos para aumentar la probabilidad de curación de los tumores detectados en etapas localizadas, destacó Recondo a Infobae. También se utilizan en estadios más avanzados.

El avance más significativo de este tipo de tratamientos es la inmunoterapia, que según explicó Martin, en forma simple podría decirse que son tratamientos que lo que hacen no es destruir las células tumorales, sino hacer que las propias defensas del organismo hagan ese trabajo.

Estas terapias nuevas modificaron la supervivencia de los pacientes de forma radical en el tratamiento del cáncer de pulmón, siendo superiores a la quimioterapia y en muchos casos asociado a la quimioterapia también permitió lograr supervivencia mucho más prolongadas. Incluso después de la quimio-radio terapia, la inmunoterapia permite que los pacientes vivan más tiempo con la expectativa de que se puedan curar.

Otro gran pilar de tratamiento son las terapias dirigidas, que estudian específicamente si el tumor tuvo un cambio molecular lo que permite atacarlo a través de una terapia específica, de esta manera se logra el control de la enfermedad, mejorar los síntomas y obtener reducciones de los tumores, pero están indicadas sólo en estadios avanzados, no los curan.

Las características particulares

El cáncer de pulmón empieza en los pulmones y puede extenderse a los ganglios linfáticos u otros órganos del cuerpo. Los cánceres de pulmón generalmente se agrupan en dos tipos principales:

De células no pequeñas: Aproximadamente del 80% al 85% de los cánceres de pulmón son de células no pequeñas. Los principales subtipos de este tipo de cáncer son el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes.3

De células pequeñas: Aproximadamente del 10% al 15% de todos los cánceres de pulmón son de células pequeñas. Este tipo de cáncer de pulmón tiende a crecer y diseminarse más rápido.

Los factores de riesgo

-Tabaquismo.

-Humo de segunda mano.

-Radón (gas radiactivo que se origina naturalmente al descomponerse el uranio en el suelo y las rocas)

-Exposición a agentes cancerígenos como asbesto, arsénico, diesel, sílice y cromo

-Antecedente personal o familiar de cáncer de pulmón

-Contaminación ambiental

-Suplementos alimenticios

Fuente: Infobae

Otras efemérides

● 1902. Nace Azucena Maizani. La Ñata Gaucha (apodo que le puso Libertad Lamarque por cantar vestida de gaucho) fue una de las grandes voces femeninas del tango. Además, fue compositora y apareció en ¡Tango!, la primera película sonora argentina. Gozó de popularidad desde los años 20 junto a Rosita Quiroga y Ada Falcón. Murió en 1970.

● 1942. En Nueva York nace Martin Scorsese. Uno de los renovadores del cine norteamericano de los años 70, con clásicos como Mean Streets y Taxi Driver, que cimentaron su larga asociación con Robert De Niro. Dirgió, entre otras películas posteriores, Toro salvaje, El rey de la comedia, La última tentación de Cristo, Buenos muchachos, Los infiltrados (por la que ganó un Oscar que ya parecía imposible) y El Irlandés.

● 1959. Fallece uno de los compositores más innovadores de América Latina, el brasileño Heitor Villa-Lobos, a los 72 años. Nació y murió en Río de Janeiro. En su producción destacan las Bachianas Brasileiras, el concierto para armónica, doce sinfonías, cinco conciertos para piano y la serie de choros que compuso para diversos instrumentos.

● 1972. Diecisiete años después del golpe militar que lo derrocó, Juan Perón vuelve a la Argentina. El ex presidente aborda un vuelo charter en Roma y llega un lluvioso viernes a Ezeiza. Es la culminación del “Luche y vuelve” organizado por el peronismo contra la dictadura de Lanusse, que había proclamado que Perón no venía al país “porque no le da el cuero”. El General se queda un mes en una casa de Gaspar Campos 1065, a pocas cuadras de la Quinta de Olivos y mantiene reuniones políticas, incluso con Ricardo Balbín, líder de la UCR y enconado adversario suyo en el pasado. Antes de volver a Europa, bendice la candidatura presidencial de Héctor Cámpora. El 17 de noviembre queda como Día de la Militancia para los peronistas.

● 1982. Muere el boxeador surcoreano Duk Koo Kim en Las Vegas, debido a la conmoción cerebral causada en la pelea del 13 de noviembre contra Ray Boom Boom Mancini en Las Vegas. Mancini defiende con éxito su título de campeón mundial de los ligeros y noquea a su rival en el 14º round. Duk no recuperó la conciencia: tenía un hematoma subtural y no pudo recuperarse. La tragedia continuó con los suicidios de su madre y el árbitro de la pelea. A partir de entonces, dejaron de hacerse combates de box a 15 rounds.

● 2013. Muere Doris Lessing. La escritora británica tenía 94 años y había recibido el Nobel en 2007. Autora de títulos como El cuaderno dorado, Memorias de una superviviente, Las cárceles elegidas y El quinto hijo, ha sido considerada una de las grandes autoras feministas.

● 2014. A los 62 años muere Omar Chabán. Fue uno de los personajes de la escena cultural en la primavera democrática de los 80, con emprendimientos como el Café Einstein y Cemento. Además de empresario, tuvo su veta de artista plástico y actor. A mediados de 2004 comenzó a gerenciar un boliche en la zona de Plaza Miserere: República de Cromañón. El 30 de diciembre de ese año, mientras actuaba la banda Callejeros, una bengala generó un incendio. Murieron 194 personas. En 2009 fue condenado a 20 años de prisión por su responsabilidad en el siniestro. La Cámara de Casación la redujo a 10 años y 9 meses en 2012. Contrajo cáncer y se le dio prisión domiciliaria hasta su muerte.

● 2019. Un hombre chino de 55 años, residente en la provincia de Hubei es la primera persona en tener síntomas de coronavirus. Para los investigadores que siguen el desarrollo de la pandemia, se trata del primer caso de un contagio de Covid-19 en un ser humano.

● Día de la Militancia. Conmemora la fecha en la que el general Juan Domingo Perón volvió al país tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como “Revolución Libertadora” que tuvo lugar en septiembre de 1955.

● Se celebra el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas en conmemoración de la fecha de 1886 en la que nació la escultora Lola Mora, cuya obra abrió un espacio generalmente vedado a las mujeres de su época.