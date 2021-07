Efemérides: en honor al Gral. Manuel Savio, hoy se celebra el Día de la Siderurgia Argentina

El hombre, fue un militar e ingeniero argentino que se destacó por su acción para desarrollar la industria siderúrgica en el país.

Cada 31 de julio se celebra el Día de la Siderurgia Argentina en honor al general e ingeniero Manuel Nicolás Aristóbulo Savio, fallecido un día como hoy del año 1948.

Savio fue sin duda alguna el padre de la actividad en el país. No es que no existieran propuestas en torno a la industria del acero en el país antes de su aparición. En efecto, el general reconoció a sus mentores, pero fue él quien impulsó más que ningún otro el proyecto de creación del Plan Siderúrgico Argentino, a fines de la década de 1940.

Nacido el 15 de marzo de 1893, egresado del Colegio Militar como subteniente en 1910 y graduado como ingeniero militar en 1931, ya en 1936 ascendió a coronel y seis años más tarde a general. Heredero de fray Luis Beltrán y continuador de las tesis industrialistas del general Enrique Mosconi, impulsó Savio la creación de la Escuela Superior Técnica, abierta a los oficiales de las armas, pudiendo egresar los primeros ingenieros exclusivamente militares en 1934.

Pocos años más tarde, Savio asumió la conducción de Fábricas Militares, logró crear en 1941 la Dirección General de Fabricaciones Militares y consiguiendo el permiso para iniciar exploraciones de cobre, hierro, plomo, estaño, manganeso, wolframio, aluminio y berilio, además de largar un programa de prospección geológica en la Antártida. Su idea era clara: “La industria siderúrgica es fundamental, es primordial, la necesitamos como hemos necesitado nuestra libertad política”, solía argumentar.

En 1946 consiguió quizás su mayor logro: presentar un proyecto de ley que, un año más tarde, fue aceptado, aprobándose la creación de SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), privatizada a manos de Techint en la década menemista, y que entonces instaló sus altos hornos en San Nicolás. La ley aprobada, número 12.987, que creó el Plan Siderúrgico Nacional, llevó el nombre de este general desarrollista, que falleció a los 56 años, el 31 de julio de 1948, fecha hoy considerada como el “Día de la Siderurgia”

Aceros Zapla (ex-“Altos Hornos Zapla”) era un complejo minero-forestal siderúrgico que se encuentra en el departamento Palpalá, provincia de Jujuy, Argentina. Fue el primer centro siderúrgico de Argentina, donde se realizó la primera colada de arrabio el 11 de octubre de 1945 (71 años). La planta se encuentra a 13 km de San Salvador de Jujuy.

Contaba con 15.000 ha de un bosque de 30 millones de árboles de eucaliptos para extraer el carbón necesario en el proceso, para lo cual estaba el pueblo Centro Forestal. El complejo integraba dos minas de mineral de hierro: Mina 9 de Octubre y “Puesto Viejo”, a no más de 27 km del alto horno; y la explotación de caliza.

En la actualidad la fabricación de acero es a partir de chatarra exclusivamente.

El descubrimiento de la zona minera de Zapla ocurrió de la manera fortuita una mañana de 1939, el baquiano Wenceslao Gallardo junto al italiano Antonio Senes, partieron de la ciudad de Jujuy donde residían, a cazar sobre los bosques de Zapla. Canderle, conocedor de los minerales, se interesó por el color rojizo del suelo que recorrían, por eso tomó unas muestras y las envió a Buenos Aires. El informe previo destacó la importancia del descubrimiento, sosteniendo que el mismo contenía el mineral hematita. El mineral fue llamado “zaplita” tratándose de un sesquióxido de hierro, a cuya fórmula suele adjudicarse el nombre de “hematita” por su color rojo, que recuerda al de la sangre (“hematos” = sangre, en griego helenístico). Además se dice de la zaplita es una “hematita turingítica” por su parecido con una hematita que se encuentra en Turingia, Alemania. Este mineral argentino contenía un porcentaje de hierro del orden del 40%, siendo esa su principal debilidad en el balance económico de su explotación y elaboración, ya que los yacimientos ferríferos a mediados del siglo veinte eran económicamente explotables con porcentajes de hierro (o “ley” de hierro, en minería) superiores al mencionado. No obstante, el esfuerzo industrial realizado era altamente positivo si se tiene en cuenta que la totalidad de las materias primas utilizadas eran nacionales e incluso regionales, siendo además escuela de la siderurgia argentina. En coincidencia con el Gral. Manuel Savio,heredero y continuador de las tesis esgrimidas y materializadas por el general Enrique Mosconi, quienes pretendían transformar una economía nacional agrícola y exportadora en otra que tuviera a las industrias de base como motor del crecimiento. Savio,1​ fuerte impulsor de la industria de base, en 1938 redacta un boceto de una ley para crear la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), en dicha ley se promulga realizar exploraciones y explotaciones tendientes a la obtención de cobre, hierro, plomo, estaño, manganeso, wolframio, aluminio y berilio.

En octubre de 1999, Sergio Taselli, empresario ítalo-argentino la compró, asumiendo la deuda de US$ 70 millones contraída con el Citibank. Hoy Aceros Zapla S.A. produce 5.000 t de aceros especiales por mes, y duplicará su producción, tras la instalación de un nuevo horno. Cuenta con una facturación anual que ronda los US$ 60 millones y una patrimonio cercano a US$ 40 millones. La producción de los aceros de los hornos de la fábrica Zapla provee a las industrias petrolera, gasífera y automotriz, entre otras con materiales ferrosos y elementos como tuberías y válvulas para sus labores.

