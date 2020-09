Efemérides: este 18 de septiembre, se cumplen 14 años de la desaparición de Julio López

El albañil y militante peronista de 76 años, fue visto por última vez un día como hoy pero de 2006, tras declarar en el juicio al exrepresor Miguel Etchecolatz.

Este viernes se cumplen 14 años de la desaparición de Julio López, el albañil y militante peronista visto por última vez el 18 de septiembre del 2006 tras el juicio en el que testificó contra el exrepresor Miguel Etchecolatz.

La carátula de la causa sigue siendo “presunta desaparición de persona” según confirmó su familia a Télam, y en las últimas horas se presentó un escrito pidiendo que se recaratule como “desaparición forzada”.

“Mi viejo siempre nos protegió, no nos contaba lo que había vivido (tras ser secuestrado en 1976), nos protegió hasta ese 28 de junio de 2006 que declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Cuando lo oímos contarle al Tribunal todo lo que pasó, ahí comprendimos esa necesidad de ir a contar lo que había vivido, lo que había visto”, dijo convencido Ruben López, uno de los hijos de Jorge.

Esa mañana invernal, Rubén estaba sentado en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, donde se realizaban las audiencias del juicio contra el ex Director de Investigaciones de la Policía bonaerense, y oyó a su padre revivir ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata su secuestro en octubre de 1976 y su paso por cinco centros clandestinos de detención donde fue torturado con picana y vio ejecuciones que nunca pudo olvidar. Y lo más importante: identificó entre sus torturadores a Etchecolatz.

“Patricia (Dell Orto) le gritaba ´no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija´ y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algún día encuentran el cadáver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Buum otro tiro”, contó Jorge Julio López aquel 28 de junio de 2006 mientras señalaba el centro de su frente.

Temblando de emoción, el albañil y militante peronista dijo que en esa oportunidad pensó: “´Si un día salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matar´, así pensaba pero después me dije, qué voy a matar a una porquería de esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”.

“Mi vieja le decía ´no vayas a declarar´, pero no por falta de compromiso sino por miedo de que le pasara algo, teníamos miedo que le pasara algo a nivel mental”, recordó Rubén y agregó bajando la voz: “Si le hubiera hecho caso, mi viejo estaría acá”.

El hijo del albañil no tiene dudas que el rol que tuvo su padre en el juicio, de testigo y querellante, tuvo que ver en su segunda desaparición, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, cuando el hombre debía ir a oir los alegatos del juicio y nunca llegó al Palacio Municipal.

El Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio, figura que por primera vez se aplicó en el país. No fue ese el único juicio que debió enfrentar el ex jefe policial y un año después, mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía “Jorge Julio López”.

“Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso”, expresó con enojo Rubén.

Hasta el día de los alegatos, la vida de Jorge Julio López, nacido el 25 de noviembre de 1929 en Elordi, un pueblito de General Villegas, en el noroeste bonaerense, era muy rutinaria. Según contó Rubén, “se levantaba a las 8.30, tomaba el mate con una taza de leche y galletas, hacía los mandados o iba al banco, compraba el diario, hacía siesta, 16.30 tomaba mate e iba a dar una vuelta en bici o cuidaba sus plantas, su acelga y perejil”.

La desaparición

Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil desaparecido en el 2006 durante el juicio en el que testificó contra el exrepresor Miguel Etchecolatz, pidió que recaratulen la causa como desaparición forzada y aseguró ante la incertidumbre y falta de pistas: “Siento que llevamos 14 años velando a mi viejo”.

“La justicia no hizo nada, se me ríen en la cara; siempre que llega la fecha de su desaparición salen a hablar del entrecruzamiento de 50 millones de llamadas telefónicas pero nunca se hizo nada”, afirmó a Télam Rubén López.

Remarcó que la carátula de la causa “sigue siendo ´presunta desaparición de persona´ ” y confirmó a esta agencia que en las últimas horas presentó un escrito “pidiendo que se recaratule como ´desaparición forzada´”.

“Mi viejo siempre nos protegió, no nos contaba lo que había vivido (tras ser secuestrado en 1976), nos protegió hasta ese 28 de junio de 2006 que declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz. Cuando lo oímos contarle al Tribunal todo lo que pasó, ahí comprendimos esa necesidad de ir a contar lo que había vivido, lo que había visto”, dijo convencido.

Otras efemérides

1970 falleció el músico y cantautor estadounidense Jimi Hendrix. Es considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas eléctricos de la historia de la música popular, y uno de los músicos más importantes del siglo XX.

1931 nació Julio Humberto Grondona, ex dirigente de la AFA. Junto a su hermano Héctor y un grupo de amigos, en 1956 fundó el club de fútbol Arsenal de Sarandí. Fue presidente por más de 20 años hasta que en 1976 llegó a la presidencia de Independiente, hasta 1979, cuando pasó al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, cargo que ejerció de manera ininterrumpida hasta su muerte. También fue Vicepresidente 1° de la FIFA desde 1998. Falleció el 30 de julio de 2014 a los 82 años, después de sufrir la ruptura de un aneurisma en la aorta abdominal.

1887 nació Armando Discépolo, director teatral y dramaturgo argentino, creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como Stéfano, Mustafá, El organito y Babilonia. Era hermano del poeta y compositor de tango Enrique Santos Discépolo.

1931 se estrenó “Peludópolis”, película argentina que fue el primer film sonoro de dibujos animados en todo el mundo.