Efemérides: hoy es el Día de la Restauración de la Democracia en recuerdo de la asunción de Alfonsín

La celebración fue establecida en el año 2007 con el Congreso de la nación.

El 10 de diciembre de 1983, el Dr. Raúl Alfonsín asumió la presidencia del país, poniendo fin al autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», una dictadura cívico militar de casi ocho años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de miles de personas y un fuerte deterioro del aparato productivo, económico y cultural del país, más un serio desgranamiento del tejido social argentino.

En el año 2007, ambas cámaras del Congreso Nacional sancionaron la Ley N° 26.323 con la contundente declaración del Día de la Restauración de la Democracia, estableciendo la jornada del 10 de diciembre como la fecha conmemorativa que restableció en la Argentina el régimen democrático y el Estado de derecho en recuerdo de la asunción del presidente Raúl Alfonsín.

La declaración que estableció el Día de la Restauración de la Democracia surgió con el el fin de promover los valores democráticos, resaltando su significado histórico, político y social.

La democracia como forma de vida

La recuperación de la democracia fue posible gracias a un conjunto variado de actores y organizaciones, entre ellos, los partidos políticos tradicionales, sectores del movimiento obrero y organismos de defensa de los derechos humanos que articularon, progresivamente, la lucha contra la dictadura militar y sus irresponsables aventuras mesiánicas.

La construcción de la democracia comenzó el 10 de diciembre de 1983 y aún continúa. Porque para su consolidación y profundización, es necesario el aporte cotidiano de todos y cada uno de nosotros. Todos los días; todo el año. Toda la vida.

Y si bien se han recuperado las instituciones y se ha vuelto a un orden desde el punto de vista de la Constitución y la ley, se sigue confundiendo democracia con un mero acto comicial, faltando aún profundizar el criterio que explica a la democracia como una forma de vida.

Hoy se torna inevitable e imprescindible evocar el retorno a la democracia como sistema institucional y como hábito cultural, recordando las palabras de Raúl Alfonsín ante la Honorable Asamblea Legislativa, en circunstancias de su asunción, el mismo día que la democracia volvía a la Argentina para no irse nunca más.

Un 10 de diciembre de hace 33 años, pero con una absoluta vigencia en nuestra actualidad, ante los representantes de la nación, y previo al encuentro con una multitudinaria concurrencia que lo esperaba en Plaza de Mayo, decía Alfonsín:

“[…] La circunstancia no es propicia para la retórica. Es la hora de la acción y de la acción fecunda, decidida, comprometida e inmediata. Es la hora de hacer, de hacer bien, de hacer lo que la República reclama y el pueblo espera.

“[….] Los pueblos, como los hombres, maduran en el sufrimiento y no seríamos dignos del nombre de pueblo si no fuéramos capaces de aprender la lección del dolor. Lo primero que no debemos olvidar es que lo más valioso que tiene nuestro país son los hombres y las mujeres que lo habitan. No es el petróleo, ni las vacas, ni el trigo, ni las fábricas, sino el trabajo y la capacidad de creación de todos y cada uno de nuestros habitantes lo que da sentido y riqueza a nuestra Argentina, como a cualquier otra nación del mundo.

“[…] Nadie puede pretender que un gobierno no cometa errores. Pero de una vez por todas haremos que sólo sea el pueblo, por su libre voluntad y dentro de las instituciones democráticas, quien sea el único que juzgue y corrija esos errores. El dolor que vivimos nos ha enseñado que cada vez que se coarta el camino hacia la democracia, la inmensa mayoría de los argentinos termina perjudicándose.

“Tenemos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos los que habitan este suelo. Tenemos un método: la democracia para la Argentina. Tenemos un combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esa democracia. Tenemos una tarea: gobernar para todos saliendo de la crisis que nos agobia”.

Fuente: DGE

Otras efemérides

● Día Internacional de los Derechos Humanos, en recuerdo de la aprobación, en ese día de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas.

● 1896. El industrial sueco Alfred Nobel muere a los 63 años en San Remo, Italia. Fue el inventor de la dinamita. En 1895 firmó su testamento, a través del cual legó su fortuna para un premio anual que reconociera los avances en Química, Física, Medicina, más Luteratura y Paz. Cada año, en el aniversario de su muerte, se entregan los Premios Nobel.

● 1923. Nace Clorindo Testa en Benevento, Italia. Uno de los más importantes arquitectos argentinos, llegó al país siendo un bebé. Entre sus obras destacan el Hospital Naval, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta y el Banco de Londres, actual sede del Banco Hipotecario. Falleció en 2013.

● 1933. Nace Eduardo Pavlovsky. Actor y dramaturgo, fue también médico psiquiatra, orientado al psicodrama. En su producción destacan obras como Rojos globos rojos, Potestad, Pablo y El señor Galíndez. En cine se lo vio en Cuarteles de invierno, Los chicos de la guerra, El exilio de Gardel y La nube, entre otras producciones. Murió en 2015.

● 1960. En Belfast nace el actor y director Kenneth Branagh. Saltó a la fama en 1989 con su versión cinematográfica de Enrique V de Shakespeare. Más tarde, fue el responsable de Los amigos de Peter, Mucho ruido y pocas nueces, Otelo, Hamlet, La flauta mágica y La cenicienta, entre otras películas. Estuvo casado con la actriz Emma Thompson, que colaboró en varios de sus films.

● 1967. En un accidente de aviación, muere en Wisconsin el cantante Otis Redding. Apodado “el Rey del Soul”, tenía 26 años. Está considerado uno de los grandes cantantes del género.

● 1977. Azucena Villaflor es secuestrada en Avellaneda. El secuestro de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo es la culminación de la serie de operativos contra denunciantes de las violaciones a los derechos humanos. Dos días antes, se había realizado el operativo en la Iglesia de la Santa Cruz, en el que se secuestró, entre otros, a Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, otras dos fundadoras de Madres. El grupo de tareas de la Armada, que opera a partir de la infiltración de Alfredo Astiz, también secuestra a las monjas francés Alice Domon y Léonie Duquet. Ese 10 de diciembre se publicó en La Nación la solicitada titulada “Sólo pedimos la verdad”, para la cual el grupo había juntado fondos. Todos los secuestrados, doce en total, fueron asesinados. Los restos de Azucena se recuperaron, fueron cremados y depositados al pie de la Pirámide de Mayo.

● 2006. Augusto Pinochet muere en Santiago a los 91 años. El exdictador chileno llevaba una semana internado y sucumbió a un fallo cardíaco. Su muerte dejó en la nada los procesos judiciales en su contra por los crímenes de su régimen, así como la causa por enriquecimiento ilícito, que sí ha continuado en relación a su familia. La presidenta Michelle Bachelet le negó un funeral de Estado y fue despedido como ex jefe del Ejército, tras lo cual fue cremado.