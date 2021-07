Efemérides: un día como hoy nacía Quino en Mendoza, el creador de Mafalda que conquistó el mundo

Murió el año pasado a sus 88 años de edad.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, nació en Mendoza el 17 de julio de 1932, aunque en los registros oficiales, fue anotado el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su vocación.

A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 1949 “Cansado de dibujar ánforas y yesos”, la abandona y piensa en una sola profesión posible: dibujante de historieta y humor.

Determinado firmemente a lograr sus objetivos, a la edad de dieciocho años se trasladó a Buenos Aires en busca de un editor dispuesto a publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de penurias económicas antes de ver su sueño hecho realidad. “El día que publiqué mi primera página – dijo recordando su debut en el semanario Esto es, de Buenos Aires – pasé el momento más feliz de mi vida”. Fue en 1954. Desde entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor se vienen publicando ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa.

Con la popularidad mejora su situación económica, y en 1960 tiene la oportunidad de coronar otro sueño: casarse con Alicia Colombo, nieta de inmigrantes italianos y con un título en química.

En 1963, aparece su primer libro de humor, “Mundo Quino”, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó. El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, que buscaba a un dibujante para que creara una historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los personajes debían comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no hace su campaña, pero Quino se queda con unas pocas tiras que le serían útiles unos meses después, cuando diera vida al personaje que lo haría famoso.

Mafalda, la chica de pelo negro que odia la sopa y está en contradicción con los adultos, se publicó por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo (en el que Quino publicará seis tiras por semana), se inicia el imparable éxito del personaje, que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el imaginario colectivo.

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro de Mafalda que reúne las primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los siguientes. Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 ejemplares.

En Italia, se edita en 1969 el primer libro, “Mafalda la Contestataria”, con la presentación de Umberto Eco, director de la colección.

El gran éxito y fama internacional no impedirán que Quino, el 25 de junio 1973, tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia. Sin embargo, el interés por Mafalda se ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales (UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Argentina). En adelante Quino continuará publicando semanalmente sus tan conocidas páginas de humor que han ido agrupándose en la colección de sus libros de Humor.

En 1984, invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, viaja a Cuba, donde comienza su amistad con el director de cine de animación Juan Padrón y firma un contrato con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) para la realización de cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se llama Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre dibujos e ideas de Quino.

En 1993, la empresa española D.G. Producciones S. A., en coproducción con Televisiones Españolas produce 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de duración dirigidos por Juan Padrón en el ICAIC. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 y en Argentina en dos oportunidades: primero por el antiguo canal 11 y varios años después por canal Encuentro.

A lo largo de su carrera recibe múltiples reconocimientos, entre ellos la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 es un año especial, ya que Quino cumple 60 años en el humor gráfico y Mafalda cumple 50 años. En ese año recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades e inauguró la 40a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, un día después de haberse cumplido cincuenta y seis años de la primera publicación de Mafalda.

Fuente: quino.com.ar

Otras efemérides

● Día Nacional del Automovilismo Deportivo, en recuerdo del fallecimiento de Juan Manuel Fangio.

● 1925. En Cleveland nace el cantante de jazz y blues Jimmy Scott. Nació con síndrome de Kallman, una enfermedad hereditaria que le impidió desarrollar las hormonas. Al no pasar por la pubertad mantuvo siempre la misma voz y tampoco pasó de 1,60 de altura. Comenzó en clubes y su carrera discográfica no fue particularmente exitosa. La popularidad le llegó recién en los años 90. Murió en 2014, un mes antes de cumplir 89 años.

● 1935. Nace en Canadá uno de los rostros habituales del cine de Hollywood: Donald Sutherland. Fue uno de los Doce del patíbulo y, tres años más tarde, en 1970, alcanzó popularidad con MASH. En ese entonces se lo vio en Los violentos de Kelly y Klute. Más tarde protagonizó Venecia Rojo Shocking, Casanova de Federico Fellini y la oscarizada Gente como uno, de Robert Redford. Considerado uno de los actores más importantes que no han recibido una nominación al Oscar, Sutherland (padre del actor Kiefer Sutherland) obtuvo una estatuilla por su trayectoria en 2017.

● 1967. John Coltrane, figura central en la historia del jazz, muere a los 40 años por un cáncer hepático. Nacido en Hamlet, Carolina del Norte, trabajo con Johnny Hodges, saxofonista de Duke Ellington, y más tarde, con Thelonius Monk. Se convirtió en un refinado solista de saxo tenor. Formó parte del emblemático combo de Miles Davis que grabó Kind of Blue. A fines de los 50, con su cuarteto produjo discos como Giant Steps y My Favorite Things. En este último tocó el saxo soprano por primera vez. Luego llegaría su disco con el cantante Johnny Hartman y las colaboraciones con Eric Dolphy. A fines de 1964 grabó su disco más celebrado: A Love Supreme.

● 1980. El general boliviano Luis García Meza derroca a Lidia Gueiler, en un golpe de Estado que cuenta con el apoyo de militares argentinos. Con el golpe, el nuevo dictador busca evitar la asunción como presidente de Hernán Siles Zuazo. La represión comienza el mismo día del golpe, con la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista, cuyo cuerpo nunca apareció. García Meza gobernó un año. Siles Zuazo pudo asumir como presidente constitucional en 1982. El militar abandonó el país cuando comenzó el juicio por el crimen de Quiroga Santa Cruz. Detenido en Brasil, regresó para cumplir una condena a treinta años, a la que se sumó otra por su rol en el Plan Cóndor, la red represiva de las dictaduras del Cono Sur. Murió en 2018.

● 1994. Final del Mundial de Estados Unidos. Brasil e Italia definen en Pasadena al primer tetracampeón de la historia. El partido es chato y se define por penales, algo inédito en una final de Copa del Mundo. Los sudamericanos se imponen por 3 a 2 en la definición. El último penal es el que falla Roberto Baggio, la estrella de Italia, que manda su disparo por encima del travesaño.

● 2008. Termina la crisis de la Resolución 125, y de la manera menos pensada. La votación en el Senado, con asistencia perfecta de los 72 senadores, acaba igualada en 36. Entonces tiene que desempatar el vicepresidente Julio Cobos, que vota en contra de su propio gobierno. Su decisión genera un terremoto político, la ruptura con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si bien Cobos se mantiene en su cargo; y la renuncia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El conflicto con las patronales agropecuarias había arrancado el 11 de marzo con la decisión de subir las retenciones a la soja, al trigo y al maíz. La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y Coninagro se nuclean en la llamada Mesa de Enlace y paralizan el país con un lock-out y cortes de ruta hasta que en junio el proyecto tiene tratamiento legislativo. La 125 es aprobada en Diputados y el llamado “voto no positivo” de Cobos marca el fin de un conflicto traumático y desgastante, el episodio más relevante en el país desde la crisis de 2001.

● 2011. A los 83 años muere Juan María Bordaberry. Dirigente del Partido Colorado, llegó a la presidencia de Uruguay en 1972. El 27 de junio de 1973, en un marco de creciente militarización, disolvió el Congreso. El autogolpe lo convirtió en presidente de facto y dio inicio a una dictadura de doce años. En junio de 1976, los militares lo removieron. Recién en 2010 fue condenado a treinta años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

● 2019. Andrea Camilleri, el creador del inspector Salvo Montalbano, muere a los 93 años. Militante comunista, tenía una extensa bibliografía cuando en 1994 apareció la primera de las 29 novelas protagonizadas por Montalbano: La forma del agua. La saga se convirtió en un éxito editorial que cruzó las fronteras de Italia y Europa. En sus últimos años perdió la vista y escribió con la ayuda de una asistente.

Fuente: Página 12