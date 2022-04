El caso de Debanhi Escobar, la joven que tras pasar 12 días desaparecida fue hallada muerta, indigna a México

En el marco de su búsqueda, localizaron los cuerpos de otras cinco mujeres víctimas de feminicidio.

Desde la madrugada del pasado 9 de abril, Debanhi Susana Escobar, una joven de 18 años de Nuevo León, México, estaba desaparecida. Después de 12 días de búsqueda, fue encontrada sin vida en el interior de un pozo, detrás de un motel de la zona.

La joven de 18 años fue identificada por su padre, aunque la Fiscalía de Nuevo León no ha confirmado oficialmente su identidad.

¿Qué sucedió con Debanhi Escobar?

La joven se encontraba de fiesta en una quinta, en el municipio de Escobedo, sin embargo, los acompañantes de Debanhi se fueron temprano y pidieron un auto de confianza para su amiga. El conductor del vehículo se desempeñaba en la plataforma de Uber-Didi, aunque en esta ocasión, el servicio no fue registrado en ninguna aplicación.

Se presume que tuvo una discusión con el chofer que la iba a llevar, por tal motivo, él decidió dejarla a orillas de la carretera de Nuevo Laredo. Allí le tomó la última fotografía conocida de la chica, que le fue enviada a las compañeras que le encargaron el servicio y que fue clave para el proceso de investigación.

Ante esto, el padre de la joven, Mario Escobar, comentó a los medios de comunicación que dentro de las pruebas “hay una fotografía documentada en la que muestra cómo Debanhi toma un taxi”. Después de esto, “hay un documento en el que el taxista extiende las manos a los pechos de la chica, supongo que mi hija no aguantó el acoso y por esto se bajó del taxi”.

A partir de este punto los padres de la joven tomaron su cuenta de Instagram, donde informaban continuamente acerca de lo sucedido con su hija.

En medio de la recopilación de las imágenes, de aproximadamente 30 cámaras de seguridad, el último lugar en el que vieron a la joven fue en inmediaciones de Transportes Internacional Alcosa, lugar donde se pierde su rastro, ya que supuestamente entra y no hay registro de su salida.

Sin embargo, otras versiones indican que la joven ingresó, pero que las cámaras de seguridad tienen baches de aproximadamente 10 minutos.

¿Cuánto tiempo duro desaparecida?

Su desaparición ocurrió el 9 de abril aproximadamente a las 5:00 a.m, según el último registro que se tiene en cámaras. Desde entonces, se perdió el rastro de la joven, por tal motivo a partir del día 11 comenzaron las labores de búsqueda por parte de 200 policías. Además la familia inició una campaña en redes sociales para que conocidos y amigos ayudaran a dar con el paradero de la estudiante.

¿Dónde encontraron el cuerpo?

Ayer, jueves 21 de abril, se acordonó el motel Nueva Castilla, debido a que las autoridades recibieron una alerta de un olor muy fuerte que salía del lugar. Al llegar hallaron un cuerpo femenino, en una zona que ya había sido peinada o revisada por las autoridades, en donde supuestamente no se había encontrado ningún indicio.

Dentro de una cisterna estaba el cuerpo de una chica, que según confirmó Mario Escobar, era el de su hija Debanhi, por su vestimenta y los accesorios que llevaba. “Trece días aquí, cuántas veces estuvieron aquí, cuántas veces”, decía Mario en medio de su dolor.

El caso aún está siendo investigado por parte de las autoridades, mientras crecen las especulaciones de lo que pudo haber pasado, ya que, según el padre, es muy difícil que ella hubiese llegado allí por sus propios medios.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, comentó durante una rueda de prensa esta mañana.

Mientras tanto, las autoridades están realizando los análisis correspondientes para determinar si genéticamente el cuerpo es de Debanhi Susana Escobar. Según el fiscal general de Nuevo León Gustavo Guerrero los resultados deberían estar listos a más tardar el sábado.

El caso indigna a México: “Ni una menos”

El caso de Debanhi Escobar ha vuelto a abrir una conversación sobre la inseguridad y el peligro que las mujeres viven en México. En el marco de las investigaciones para encontrar a Debanhi, desaparecida en la madrugada del pasado 9 de abril y hallada sin vida este jueves 21, autoridades localizaron los cuerpos de otras cinco mujeres víctimas de feminicidio. De acuerdo con datos de la ONU, diez mujeres desaparecen cada día en el país.

