El Ejército desmanteló una cancha ubicada en un predio militar tras incidentes en un partido

Foto: gentileza

Ocurrió en Tupungato. El RIM 11 decidió mudar las actividades a otro lugar.

El Ejército decidió desmantelar una cancha ubicada en un predio militar en Tupungato luego de que registraran incidentes en el lugar. El pasado lunes, el RIM 11 demolió las instalaciones de la cancha Malvinas Argentinas luego de que el domingo hubiera disturbios entre los espectadores en un partido que el local enfrentaba con San José. El hecho generó repercusión entre la dirigencia del club y parte de la comunidad.

“Soy docente, profe de educación física y estoy en la dirigencia del Club Malvinas, un club muy humilde de acá de Tupungato. Esto viene de hace bastante tiempo. Del año 89 hasta el 2006 pudimos utilizar ese predio y llegó un momento en el que el regimiento no nos dejó ingresar más porque son terrenos militares. La verdad que no teníamos dónde entrenar con los chicos, empezamos a buscar distintos lugares, plazas, playones deportivos, municipales; entrenábamos en cualquier lado, y bueno en este último tiempo habíamos llegado a un tipo acuerdo de poder alquilar la cancha, porque no era que no la prestaban, es decir, alquilábamos nuestra propia cancha que en algún momento la hizo el club, está bien que eran terrenos del Ejército, pero la hizo el club, al igual que todas las instalaciones que habían las hizo el club” comentó Maximiliano Marqués en diálogo con El Cuco Digital.

“El fin de semana hubo un situación de violencia, pero en la que el Club no tenía nada que ver; nosotros incluso ya se había ido casi toda la gente, quedábamos algunos dirigentes, algunos familiares de algunos jugadores nada más, y a raíz de eso el jefe del RIM decidió demoler todo lo que quedaba”, explicó el dirigente sobre los incidentes.

“Es una lástima; me parece que no es la forma, me parece un hecho egoísta; podríamos haberlo solucionado de otra manera porque quedan muchos niños sin poder participar, sin tener un lugar donde entrenar; la verdad que lo ideal sería que el club pudiera tener ese lugar porque en realidad el Ejército no le da uso, nada más que un alquiler de vez en cuando, pero está en estado de abandono el lugar, y ahora que empezamos nosotros de nuevo viene y pasa esto”, manifestó.

Desde el Ejército se decidió trasladar las actividades del club a la cancha de fútbol del barrio Militar con el objetivo de tener “mayor control, cordialidad y convivencia”.

“Para mantener la imagen institucional, las actividades de adiestramiento militar y la buena relación con la comunidad, sobre todo con los más jóvenes y extensivo hacia los que estén interesados en la actividad, se decidió mudar las actividades deportivas a un sector más próximo al cuartel (cancha de futbol del barrio Militar) para que se pueda ejecutar lo mencionado en un clima de mayor control, cordialidad y convivencia”, informó el RIM 11 en un comunicado.