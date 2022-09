El Gobernador aclaró que no habrá sanciones para quienes no trabajen hoy

El gobernador hizo un resumen de lo ocurrido durante la madrugada. Aceptó que está vigente el DNU de Fernández, y aclaró que no habrá sanciones para quienes no trabajen.

Rodolfo Suarez, este viernes hizo declaraciones en medios de comunicación de la provincia e indicó que “en estos momentos, prima el sentido común. Aquellos que no vayan a trabajar, no se va a tomar medidas, porque hay feriado nacional. No está claro el alcance, pero siempre vamos a actuar por el sentido común. Si un docente no fue a trabajar, no se lo sancionará”, manifestó Rodolfo Suarez.

El gobernador finalmente se refirió a las idas y vueltas de las últimas horas después de que Alberto Fernández anunciara feriado nacional para este viernes, tras el ataque contra Cristina Kirchner. “Hay un DNU vigente, pero en lo práctico la sociedad en Mendoza está funcionando”, dijo.

“Nosotros repudiamos lo ocurrido, la Argentina está peor después de esto. No estamos de acuerdo que haya un feriado para manifestarse. Podría haberse convocado a una jornada de reflexión”, continuó el gobernador, en radio Nihuil.

Además, Suarez aclaró: “No existe la facultad de adherir o no a un feriado nacional. Hay un DNU vigente. Pero desde el punto de vista práctico, la sociedad está funcionando. Esto pasó sobre la hora. Las personas han ido a trabajar, los maestros, y también los alumnos fueron a la escuela”.

Posteriormente, el gobernador hizo un resumen de lo ocurrido durante la madrugada: “Ayer a las 12, el presidente anunció un feriado nacional e inmediatamente convoqué al gabinete por Zoom. Comenzamos las consultas sobre el alcance del feriado nacional, sobre todo porque los feriados nacionales se establecen por ley”.

“Cerca de las 2, no teníamos novedades y sacamos un comunicado avisando que las actividades iban a ser normales. Luego, a las 3 se publicó el decreto de necesidad y urgencia, que dice que hay que garantizar servicios esenciales, ahí hay que ver qué es un servicio esencial”, siguió.

Y completó: “Hoy temprano comenzamos con deliberaciones, pero las familias ya estaban funcionando. Transporte público está trabajando de manera normal, los padres llevando a los chicos a la escuela y yendo a trabajar también. La sociedad en Mendoza está funcionando”.