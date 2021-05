El juicio por el caso Carleti se acerca a su fin: hoy cerró la etapa de declaraciones y se esperan los alegatos

Mañana se dará lugar a que todas las partes presenten sus fundamentos de clausura ante los miembros del jurado popular, con una salvedad: antes quedará una última posibilidad para que declaren Kevin y Alexis Guerrero. Esta instancia se podrá seguir en vivo a través de SIJUM.

Finalizó este miércoles la etapa de presentación de pruebas y declaraciones testimoniales en el juicio que investiga la muerte de la empresaria Norma Carleti, ocurrida en marzo de 2018. El jurado popular que deberá emitir un veredicto respecto de Leonardo Hisa (esposo de la víctima) y Juan Carlos, Kevin y Alexis Guerrero -los cuatro imputados en la causa- escuchó a los últimos testigos ofrecidos y ahora espera por los alegatos de las partes, en el tramo final del debate que preside el Juez Técnico David Mangiafico. Declararon la nuera y la prima de Leonardo Hisa, y un empleado de la firma Las Lomas SA, propiedad del matrimonio Hisa-Carleti.

Norma Carleti fue asesinada en su casa del centro de Tunuyán el 5 de marzo de 2018. Por este crimen, se encuentran en el banquillo de acusados su esposo, el ex legislador Leonardo Hisa; Juan Carlos Guerrero, un hombre que era empleado del matrimonio; y Kevin y Alexis Guerrero dos de los hijos de éste último. Todos arriesgan la pena máxima prevista en términos penales, acusados de homicidio calificado por el vínculo y homicidio calificado por ser cometido por precio o promesa remuneratoria; los dos primeros en calidad de instigador y partícipe necesario respectivamente, y los dos últimos como coautores.

Lo que dijo la nuera de Leonardo Hisa

El primer testimonio al que el jurado prestó atención en el Auditorio Municipal fue el de Daniela Crowe, nuera de Leonardo Hisa. La mujer relató que se enteró de la muerte de Norma Carleti, estando de luna de miel. “Cuando volvíamos de ese viaje, me dicen que policía de investigaciones había ido a buscarme al trabajo. No sabíamos bien qué hacer y mi suegro me dijo: ´ustedes siempre digan la verdad a todo lo que le pregunten´. En este punto, la defensa de Leonardo Hisa expuso ante el jurado un audio de whatsapp, enviado tres días después del hecho. En él se escucha a Hisa decir: “está bien Leo, quédate tranquilo. Cuando la citen, tiene que ir y decir absolutamente de todo. Es lo que les estoy diciendo absolutamente a todos los que están llamando. Diciendo la verdad, no hay ningún problema”.

La testigo dijo desconocer la situación legal que transitaba el matrimonio de su suegro en relación a los trámites de divorcio que, de acuerdo a otros testigos que ya declararon, estaba por iniciar Norma Carleti.

Esta mujer dio detalles acerca del accidente que Leonardo Hisa tuvo tras asistir a su casamiento, la semana previa al crimen de Norma Carleti. “Mi suegro tuvo un accidente grande en mi auto. Se dio vuelta volviendo de mi casamiento”, señaló Crowe.

Consultada por una de las querellas, la mujer contó al jurado que actualmente vive en la casa del barrio Las Praderas. “Es una casa que está a nombre de la empresa Las Lomas SA (de la que Hisa y Carleti compartían sociedad) y vivimos ahí porque mi marido (hijo de Leonardo Hisa) tiene un contrato de trabajo que incluye vivienda”, explicó.

“Norma nunca me dijo sufrir violencia de género”

El testimonio de Graciela Hisa, prima de Leonardo Hisa, fue el segundo en ser escuchado en la jornada de este miércoles. La mujer dijo que conocía a Norma Carleti desde la adolescencia y que llegó a entablar un vínculo de amistad. “Principalmente compartíamos la familia. Ella decía que nosotros éramos su familia y que se sentía muy cómoda. En el último tiempo salíamos a comer en pareja, yo con mi esposo y ella con Leonardo. Y todos los domingos nos juntábamos a almorzar. Esto ocurrió prácticamente hasta su muerte”, relató.

La reconocida cocinera contó que ayudó a organizar el casamiento de Leonardo Hisa hijo. “Norma sabía que el hijo de Leonardo se casaba. Nos encontramos unos días antes de esa boda y me preguntó por los preparativos. Hablábamos de lo que yo estaba preparando. Ella me dijo que no iba a estar, porque había programado un viaje a Buenos Aires”, dijo.

Al momento de la muerte de Carleti, Graciela Hisa estaba a cargo de eventos de vendimia. “Estaba trabajando cuando me avisan. Me disculpé con las autoridades de Cultura, dejé a alguien a cargo y viajé de inmediato”, explicó y luego se dirigió al jurado: “quiero aclararles que en el último tiempo establecí un vínculo muy fuerte con ella. Por eso cuando llegué al lugar fue muy fuerte para mí. Llegó su hijo Lucio y lo abracé. Luego llegó Roxana diciendo que Leonardo la había mandado a matar. Desde el primer momento, el fiscal también hizo alusión a que parecía ser una muerte pasional. Desde el momento cero del hecho, Roxana Carleti acusó a Leonardo” dijo y luego detalló que las familias de Hisa y Carleti se ubicaron en sectores separados al llegar al lugar del hecho.

Luego, se refirió a la situación de Juan Carlos Guerrero en los primeros instantes tras el crimen. “Le pedí a mi sobrino que llamaran a Juan Carlos Guerrero. Sabía que era un colaborador de confianza y se me ocurrió que lo llamaran para que acompañara a Leonardo, que estaba muy desorientado, muy mal. Así fue que le pedimos que se acercara a Las Praderas, pero Juan Carlos contestó que no tenía movilidad para ir.”, detalló al tiempo que aclaró no conocer a Kevin ni a Alexis Guerrero.

Acerca de la posibilidad de que Norma sufriera violencia de género por parte de su esposo, Graciela Hisa dijo: “nunca me manifestó tal cosa. Ella era una mujer de carácter muy fuerte y no lo hubiera permitido. Además, yo compartía mucho con ellos y nunca advertí tal cosa. Sí me contó que se sentía estafada por los hombres de la familia. Ella sentía que no tenía cabida dentro de la empresa de su propia familia. Junto con su hermana Roxana, se aliaron para enfrentar a su familia dentro de la empresa. Ella sentía que había una injusticia en el reparto del dinero de la empresa, quería ser parte de eso. Esto se acentuó tras la muerte de su papá”.

Un empleado de la firma Las Lomas

Durante todo el debate, la sociedad anónima que había conformado el matrimonio, ha sido de interés para todas las partes. Esta mañana se presentó a declarar un empleado de una de las fincas de Las Lomas que dijo conocer tanto a Leonardo Hisa y Norma Carleti del ámbito laboral. “El señor Hisa siempre tuvo un buen trato para con los empleados y solía ir a la finca con la señora. Norma tenía días en los que tenía un trato excelente y en otros días nos levantaba la voz. Alguna vez le pedimos a Leonardo que la señora no fuera a la finca, porque no queríamos tener trato con ella”, dijo el hombre.

Este testigo dijo haber presenciado una discusión que mantuvo el matrimonio en su casa del barrio Las Praderas. “Estábamos mudando muebles de esa casa, a la casa de la señora con otros compañeros y ella lo trató muy mal, lo insultó, lo trató de delincuente y estafador. Él no respondió, en el momento no le dijo nada”, contó.

Otro testimonio lo aportó un hombre que dijo haber trabajado para Leonardo Hisa en la cosecha de granos y en otras labores con Norma Carleti. “Con él nunca tuve problemas, durante más de 20 años. Ella en cambio era prepotente”, dijo.

Este testigo dijo haber recibido amenazas durante este proceso judicial, tras haber recibido llamadas anónimas. Luego señaló haber tenido trato con Gastón Gómez Carleti, de quien también dijo recibir un mal trato.

Los alegatos

Cerrada la etapa de declaraciones testimoniales, el juez David Mangiafico dispuso un cuarto intermedio hasta mañana jueves a las 9, donde dará lugar a que todas las partes presenten sus alegatos de clausura ante los miembros del jurado popular, con una salvedad: antes quedará una última posibilidad para que hagan uso de ampliación declaratoria Kevin y Alexis Guerrero. Esta instancia del juicio se podrá seguir en vivo a través de SIJUM TV, el canal oficial que el Poder Judicial de Mendoza tiene en YouTube, en el siguiente link: https://youtu.be/ZVwCFd2AvFo.

Se presentarán por la acusación el Ministerio Público Fiscal; en representación de Germán y Gastón Gómez Carleti -dos de los hijos de Norma Carleti- expondrá una de las querellas particulares; mientras que otra de las querellas lo hará en representación de Lucio Hisa, hijo en común del matrimonio Hisa-Carleti.

En el caso de las defensas, hay tres partes que darán su palabra: la defensa oficial en representación de Juan Carlos Guerrero; la defensa de Leonardo Hisa y otra defensa alegará representando a Kevin y Alexis Guerrero.

Fuente: Poder Judicial de Mendoza