El Ministerio de Seguridad advierte sobre los peligros de una nueva estafa virtual

Se trata de un fraude a través de un correo electrónico que permite robar datos personales y bancarios.

El Ministerio de Seguridad advierte los peligros de una nueva modalidad de estafa virtual. La víctima recibe un correo electrónico que solicita, por ejemplo, el pago de una multa vial, y desde allí, los delincuentes acceden a datos personales o de cuentas bancarias.

Para no caer en este fraude, los especialistas aconsejan no ingresar a ningún link que puede llegar a figurar en el correo sospechoso, ni entregar dinero. También es importante no responder el email y avisar inmediatamente a las autoridades.

Otras estafas virtuales

Otra de las estafas que se concientiza es la que se realiza por pactar la compra o venta de objetos a través de la red social Facebook. Se recomienda evitar realizar este tipo de transacciones para no sufrir ningún ilícito. Además, nunca hay que comprar elementos en comercios no autorizados y sospechar si el precio de venta está por debajo del valor de mercado.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza