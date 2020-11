El pedido de una madre desesperada: su hija fue golpeada brutalmente y teme que se repita

Ya se han realizado tres denuncias en la Comisaría de San Carlos.

Una joven sancarlina de 20 años y su familia se encuentran pasando una dura y difícil situación. Abigail fue atacada de forma brutal frente a su casa, en la calle San Martín, por dos chicas el pasado 3 de noviembre alrededor de las 21 horas cuando se dirigía a un negocio a comprar.

La familia manifestó que es la tercera denuncia que realizan en la Comisaría 18º y se encuentra esperando una respuesta por parte de la Justicia para que esto no vuelva a suceder ya que “la han amenazado de muerte”, según manifestó Carolina su mamá a El Cuco Digital.

Por otro lado, la mujer comentó que las agresiones comenzaron tiempo atrás cuando Abigail iba a la secundaria, “una vez a la salida de la escuela se agredieron verbalmente, cuando ella tenía 13 o 14 años, yo al principio pensé que eran cosas de chicas pero las agresiones nunca pararon. Bueno, pasó el tiempo y ella se vuelve a encontrar con este grupo en una cancha, mi hija jugaba en un equipo y ellas en otro; cuando termina el partido la esperan y le pegan entre cuatro chicas; la agredieron física y verbalmente, la patearon y le hicieron de todo”.

“Yo hago la denuncia el mismo día que fue el 8 de febrero, en ese hecho participan dos menores y dos mayores de edad. En la Policía me recomendaron llamar a conciliación, pero luego empieza a pasar lo de la pandemia y la denuncia quedó quieta, no me llamaron más, no las llamaron a ellas, es decir no conciliamos. Luego, el 29 de julio, yo hago la segunda denuncia por amenazas. Una de ellas se presenta en la peluquería, en mi local en La Consulta, y me amenaza con dos chicos más (…) Ella abrió la puerta, me insultó; yo le pregunté que qué le pasaba y le dije que podíamos hablarlo, pero los chicos me insultaban y me amenazaron también, así que hice la denuncia en la Comisaría 18º” agregó.

Por otro lado, Carolina siguió relatando que luego de que radicó la denuncia “las cosas se calman un poco, pero pasado un tiempo, hace unas semanas atrás, estas chicas comenzaron a rondar nuevamente la casa donde vivimos, siendo que yo en la segunda denuncia pedí una orden de restricción de acercamiento, por eso yo necesito que alguien haga algo porque esta vez se cruzaban amenazándola, estaban todo el tiempo acechándola y haciéndole señas que la iban a matar (…) El pasado 3 de noviembre, Abigail llegó de entrenar y al ratito salió a comprar, como a las 21:15 horas, yo la escucho gritar y cuando salgo la ví toda lastimada y golpeada; los vecinos se la tuvieron que sacar de encima porque entre dos chicas la atacaron y no dejaban de golpearla”.

Para cerrar, la madre desesperada pidió que por favor alguien haga algo, “la cosa cada vez va hacer peor porque la han amenazado que la van a matar y necesito que se muevan y alguien me dé una solución. Abi no puede salir de casa, está encerrada por miedo. Y como si fuera poco, después que hice publica la situación en Facebook otras mamás y chicas me escribían diciéndome que a otras mujeres les había pasado lo mismo. El tema es gravísimo y necesito que la Justicia actué”.