El Presidente anunció una ayuda de 15 mil pesos a beneficiarios de asignaciones

Ese monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones, dijo Alberto Fernández. Además, defendió la suspensión de clases presenciales y le respondió a la oposición

El Presidente, Alberto Fernández, anunció este jueves que se pagará un monto de 15 mil pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares de monotributistas de la primera categoría.

“En el transcurso del día Fernanda Raverta, la titular de la Anses, dará los detalles de la asignación. No queremos que esas personas queden a la intemperie”, adelantó en declaraciones a radio Diez, y precisó que este monto será para paliar las consecuencias de estas dos semanas de nuevas restricciones.

En esa línea, anunció: “Vamos a disponer asignarle a cada titular de la AUH y de la asignación universal por embarazo, a las asignaciones familiares de las categorías más bajas A Y B, 15 mil pesos por estos 15 días que tienen mayores restricciones y a esto accederán todos los que se vean afectados por la medida”.

Sobre los monotributistas, el Presidente especificó que “abarca a las categorías más bajas porque a esas personas se les puede complicar un poco las cosas teniendo en cuenta que se cierran actividades”.

Precisó además que “en todo el país, hay alrededor de dos millones 700 mil personas y se cobrará en los lugares donde existen estas restricciones”, tras lamentar que en algunas provincias “he tomado decisiones que los gobernadores no han acompañado”.

En tanto, sostuvo que “siguen los Repro 2” por ejemplo para los gastronómicos, “cuya actividad se verá restringida”, así como para “las casas de fiestas, los shoppings, etc”.

“Ellos pueden acceder al Repro que es una suerte del ATP más focalizado”, puntualizó el Presidente.

Suspensión de clases presenciales

El mandatario ratificó la importancia de suspender las clases presenciales durante dos semanas en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y explicó que tomó la decisión para evitar la propagación de los contagios.

“Yo mismo tuve discusiones dentro de mi mismo equipo. Mi ministro de Educación (Nicolás Trotta) insistía con las clases presenciales, pero no son las clases presenciales solamente: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida, madres que se agolpan, donde el contagio puede hacerse más fácil, chicos que juegan cambiándose los barbijos”, sostuvo.

En el mismo sentido, el jefe de Estado añadió que “hay que ver lo difícil que es porque todo este tiempo yo escucho a todos: he hablado con maestras de chicos con capacidades diferentes y lo difícil que es trabajar con esos chicos que no entienden el problema sanitario que enfrentan”.

Consultado sobre si habló al respecto con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario respondió que “no lo hablé”, pero recordó que “siempre” mantuvo diálogo con el titular del Ejecutivo porteño.

“Yo dialogo siempre, trato de dialogar siempre y de hecho las medidas anteriores, las conversé y las dialogué. Quise cerrar los restaurantes, me pidieron que no lo hiciera, quise cerrar a las diez de la noche y me pidieron que me extendiera hasta las once”, ejemplificó en relación a los pedidos de Rodríguez Larreta.

En este punto, Fernández recordó que en lo particular consensuó “todas las medidas” tomadas los días pasados y que pese a eso, “después me enteré cuando las anunciaron, que en verdad los negocios que cerraban a las once se podían quedar hasta las doce, y que de las doce a las seis no estaban de acuerdo con las restricciones a la circulación”.

Por ese motivo, el Presidente reseñó que “si uno habla, conversa, acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos”.

“Por eso, esta medida no la consensué, la tomé yo, y me hago cargo yo, y son las fuerzas federales las que tienen que hacer cumplir esto”, ratificó, tal como lo expresó en su mensaje de anoche.

Cumplimiento de las medidas

Durante la entrevista, Fernández ratificó que “las fuerzas federales van a hacer cumplir” las medidas, al tiempo que precisó que los shoppings permanecerán cerrados durante estas dos semanas de restricciones.

“No he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Ni las fuerzas armadas están para hacer seguridad interior, sino para actuar en catástrofes brindando apoyo a la gente”. Con estas palabras Fernández cuestionó un tuit de esta mañana del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien -según dijo- “hay que explicarle la Constitución argentina”.

También sostuvo que las nuevas restricciones no fueron habladas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Las medidas la tomé yo y me hago cargo yo y las fuerzas federales van a hacer cumplir esto”, afirmó.

Vacunas

En relación a la provisión de vacunas, detalló que el Gobierno nacional sigue “hablando con Pfizer para encontrar un acuerdo” y pidió que no se “haga carancheo político con un tema tan sensible para la sociedad argentina”.

“Hemos hablado con todos los productores de vacunas que hay en el mundo. Seguimos discutiendo con Pfizer tratando de encontrar un acuerdo. Todos hablan con una facilidad, todos dicen cualquier cosa”, se quejó el mandatario en declaraciones a radio Diez.

También se refirió a la actitud de la oposición respecto del tema: “Si tenían la posibilidad de conseguir vacunas como dijo Mauricio Macri, ¿por qué no las consiguen y me ayudan?”, se preguntó el mandatario en declaraciones a radio Diez, en las que ratificó su compromiso de “cuidar a cada argentino, aunque me obligue a tomar medidas antipáticas”.

“Yo lo que necesito es que los argentinos tengan vacunas. Vacuna que entra se distribuye de manera igualitaria por cantidad de habitantes entre las provincias”, amplió el mandatario.

El Presidente dijo que con su mensaje difundido este miércoles quiso “explicarle a los argentinos cómo son las cosas y veo que, durante la tarde, un espacio político pone en duda la honestidad con la que hemos trabajado con las vacunas y dicen que se debe investigar cómo se compran las vacunas”.

En este sentido, Fernández aclaró que “hubo una ley que autorizó al Gobierno nacional a comprar vacunas y la misma ley autorizó a los gobernadores”, a la vez que calificó de “falsos” los argumentos que indicaban lo contrario.

El mandatario dijo que, ante esta situación, hubo “gobernadores que no hicieron nada y otros intentaron sin suerte, porque la venta está concentrada y los laboratorios deciden negociar con los Estados nacionales. El Estado nacional compra al por mayor digamos, y logra mejores precios”.

“Con el personal de salud solo gratitud tengo, habría que hacerles un monumento al esfuerzo de esa gente. Hablé del relajamiento de las clínicas que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento suspendieron”, dijo el mandatario.

“Yo no estoy para ganar una elección, estoy para cuidar a la gente”, concluyó.

Fuente: Télam