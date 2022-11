El récord de Cristiano, la lesión de Neymar y el empate entre Uruguay y Corea del Sur: el resumen de los partidos de hoy

Hoy fue el debut en el Mundial de los grupos G y H.

Este jueves se disputó la quinta jornada de Qatar 2022. Hoy fue el debut de los grupos G y H, que tuvo de todo: victorias, derrotas, un empate y hasta un récord mundial.

Hoy el portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 mundiales consecutivos y sumó un nuevo logro a su carrera a poco de cumplir 38 años de edad.

Portugal venció a Ghana por 3 a 2 en el estadio 974, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H. Los goles lusitanos fueron de Cristiano Ronaldo, de penal, Joao Félix y Rafael Leão, mientras que en el equipo africano celebraron André Ayew y Osman Bukari. El elenco de Fernando Santos suma ahora tres puntos y lidera su zona por encima de Uruguay y Corea del Sur, que igualaron en el primer turno 0 a 0.

A Brasil, del Grupo G, no le pesó ni un poco el mote de candidato y bailó a Serbia. Con dos goles de Richarlison, el segundo un tremendo golazo, ambos en el complemento, el conjunto de Tite se impuso por un 2-0 que se quedó corto y quedó como puntero junto a Suiza. La mala noticia fue la lesión de Neymar, que abandonó el campo de juego y quedó con lágrimas en el banco de suplentes.

Las imágenes tras la salida del delantero del PSG generó máxima preocupación en el plantel de Tite, que quedó como líder del Grupo G junto con Suiza, que hoy venció 1-0 a Camerún. El gesto de Ney, tapándose la cara con la camiseta, con lágrimas en los ojos y siendo consolado por sus compañeros en el banco de suplentes mantienen en vilo a los brasileños.

El único entre Suiza y Camerú gol fue marcado por Breel Embolo, un camerunés nacionalizado suizo, a los tres minutos del segundo tiempo, conquista que no fue festejada por el delantero del Mónaco de Francia debido a su origen. Pero no es el único que juega o ha jugado para un país donde no nació.