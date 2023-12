El sancarlino Fernando Melossi ganó el primer premio en importante concurso interamericano de OEA

En una entrevista con El Cuco Digital, Fernando Melossi comparte su alegría tras obtener el prestigioso Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (PIGEP).

Melossi explicó el propósito central del PIGEP: fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas mediante la mejora de las administraciones públicas. Detalló los objetivos, desde reconocer prácticas innovadoras hasta visibilizar la importancia de la innovación en la gestión pública. Su proyecto destacó en una de las 5 categorías referidas a esta disciplina “Innovación en Gobierno Inteligente”.

El proyecto se enfocó en revolucionar la Administración Tributaria de Mendoza a través de la implementación de una plataforma digital para gestionar trámites de manera remota.

Melossi resaltó la autogestión ciudadana, la reducción de costos y la incorporación de tecnologías como firmas digitales y certificación de Blockchain para garantizar la seguridad y eliminar posibles fraudes.

Entre las innovaciones destacadas se encuentran la notificación judicial a través de dispositivos móviles con geolocalización y la automatización de tramites complejos, como la transferencia de propiedades.

“Anteriormente, se entregaban las boletas de deuda en papel a cada abogado para que notificara en domicilio fiscal. Por diferentes motivos esta notificación no siempre se efectuaba correctamente, produciendo un impacto negativo en la recaudación dado que los contribuyentes planteaban nulidad de la notificación y esto hacía caer el juicio. Se implementó las notificaciones judiciales por medio de dispositivos móviles con geolocalización, donde la información de notificación impacta instantáneamente en un expediente electrónico protegido con tecnología blockchain, con georeferenciación, junto a antecedentes adicionales como la foto del domicilio. De esta manera, se eliminó el problema de los errores de las notificaciones, logrando un impacto positivo directo en la recaudación.

Automatización del trámite de certificado único de transferencia de inmuebles: Efectuar la Transferencia de un inmueble involucra presentar documentación en 6 organismos diferentes. El trámite es realizado por Escribanos que, de manera presencial, tenían que presentar la documentación de los nuevos titulares en cada organismo para que cada uno de ellos actualizara sus bases de datos.

Tiene un alto impacto en beneficios principalmente de ahorro de tiempos, traslados y costos. Como los datos intercambiados entre cada organismo provienen de la fuente auténtica, evitando la carga manual en cada uno de ellos, esto reduce a cero el margen de error de los mismos, alcanzando una alta eficiencia. Como es de reciente implementación, aún no disponemos de estadísticas de precisión y está en constante evolución de mejoras.

Automatización del trámite no retención y no percepción: El trámite tenía una gran carga de trabajo manual por su complejidad pero, tras su automatización con tecnología BPM, ahora es automático y no requiere de intervención de ningún empleado, liberándose personal especializado que se encargaba de tratar trámites que, actualmente, tienen una resolución automática, sin necesidad de intervención humana. Lo que antes demoraba 3 horas con dos personas asignadas por cada trámite dada la complejidad del mismo, ahora es instantáneo y sin intervención humana”.

Fernando Melossi