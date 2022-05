El tunuyanino Claudio Castillo se presenta en la Feria nacional del Libro con “La huelga del conejo”

El joven talentoso fue el primer ganador del Valle de Uco con un libro de siete cuentos presentado en el certamen literario de Vendimia.

Este sábado, el tunuyanino Claudio Castillo se presentará en la Feria Nacional del Libro con su obra: “Huelga del Conejo”, un libro de siete cuentos ganador del Certamen Vendimia de Literatura.

Claudio es músico, compositor y cantautor; ha trabajado haciendo música, no solo componiendo canciones que ha interpretado en distintos escenarios, sino que también ha viajado cantando. Además de eso ha compuesto música para cine, teatro, y ha hecho música incidental para documentales. En paralelo con eso se ha ido desarrollado como escritor durante toda su vida.

“No he editado hasta el momento, no he querido hacerlo digamos, pero el año pasado me animé, creía que este libro estaba en condiciones entonces me presente al certamen y bueno, fui elegido como ganador en el rubro de cuentos”, contó a El Cuco Digital.

Por otro lado, el valletano contó que el libro ganador del certamen “trata sobre un tema en particular de fondo, obviamente que lo podemos referenciar en un dicho que comúnmente usamos, que es -sacar un concejo de la galera-. Cada vez que nos vemos obligados a improvisar según la situación de la vida, solemos usar esta frase, pero qué pasa cuando la magia nos abandona, cuando la magia se retira del mundo y uno no tiene esa chance, no puede sacar ningún conejo de la galera, no tiene esa capacidad de improvisar sobre la marcha y tiene que vérselas con las dificultades sin ese apoyo, sin ese último recurso mágico y tiene que enfrenar las cosas como puede”.

“Ese es el hilo conductor del libro, la magia, la ausencia de la magia, en líneas muy generales. Si bien tiene ciertos trazos fantásticos, es un libro más que nada realista, profundo en las temáticas que aborda, bastante crudo en ocasiones, no son cuentos para niños obviamente, y cada uno de los personajes d los distintos relatos van enfrentándose a las situaciones que los complican y que tienen que resolver no pudiendo hacer uso de este recurso, de sacar un conejo de la galera. El primer cuento, que es el que le da nombre al libro, es el que resumen un poco es espíritu y la idea general del libro”, agregó el artista.

Primera vez que un libro del Valle de Uco gana el certamen

En cuanto, a ser el primer autor de la región en ganar el certamen de Vendimia, Castillo destacó: “Es un dato interesante porque de alguna manera visualiza la labor de muchísimos escritores y de mucho oficio, de mucha calidad, mucho compromiso, mucha trayectoria que hay en el Valle de Uco y que por lo general suelen ser invisibilizados, un poco también por circunstancias de la idiosincrasia o culturales de nuestros pueblos, pero otro poco también por el urbe centrismo que ya conocemos”.

“Los libros ya están editados en formato papel, tengo que solo ir a retirarlos, así que a partir de la semana que viene ya voy a tenerlos a mi disposición”.

Por último, el escritor y músico detalló: “No es muy común que el Valle de Uco en general tenga una presencia en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es la más gran de Sudamérica lejos, y que sea en el stand de ediciones culturales de Mendoza, porque uno puede editar en cualquiera editorial independiente y va y hace presencia para estar ahí con su libro. Esto tiene el extra que es un presentación oficial que tiene toda una institución que la avala y demás, y eso es muy lindo en el sentido de lo decía antes, de visibilizar la labor de los escritores del Valle de Uco, que somos muchísimos y que cuesta mucho lograr comunicar nuestro trabajo. Entonces es algo muy lindo, yo un poco siento que voy en representación de un montón de gente que tranquilamente podría o debería estar”.

