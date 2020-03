El Valle de Uco implementa exhaustivos controles a turistas que están en la región

Los tres departamentos llevan adelante “protocolos” comunales para extranjeros que estén de visita para evitar la propagación del coronavirus.

El día de ayer, los 18 intendentes de la provincia de Mendoza, mantuvieron una reunión importante con el gobernador Rodolfo Suarez para avanzar sobre algunas medidas restrictivas.

En el encuentro decidieron que van a cerrar: gimnasios, plazas, iglesias, templos y comercios que dependan de su autorización para funcionar.

Siguiendo la misma línea, los departamentos del Valle de Uco, unas de las zonas con mayor concurrencia turística de Mendoza, implementó controles exhaustivos a extranjeros que se encuentren en la región.

El departamento de San Carlos, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo informó que desde hoy comenzarán a aplicar las medidas dispuestas por el decreto provincial 385 donde menciona que podrán inspeccionar los lugares públicos y privados y en caso de no cumplir con las restricciones, serán notificados.

Al respecto, Sandra Martelossi, directora de Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio en comunicación con El Cuco Digital comentó: “ Hemos estado buscando información para ver si hay turistas dando vuelta ,si están alojados o no. Sabemos que hay gente de Francia pero hace dos meses que están recorriendo el departamento en un motor home; además el domingo una alemana visitó el museo, pero también desde hace mucho que están acá. Por el momento no hemos tenido mucho problemas porque no tenemos turistas extranjeros alojados”.

Por otra parte, Martelossi detalló: “Empezaremos a tomar decisiones en lugares públicos y privados. Recién hoy se elaboró un decreto para frenar lo público y privado”.

“Tenemos que tomar conciencia personal cada uno. Los supermercados están llenos de gente, de niños; hay que quedarse en la casa”.

En Tupungato se ha realizado un relevamiento y diagnóstico en los diversos tipos de hospedajes informándole a los responsables de cada uno, sobre las medidas a acatar en caso de alojar a turistas de países donde el virus a estado presente para activar los protocolos inmediatos y correspondientes; además de hacer un riguroso control de requerimientos y exigencias que tienen que cumplir los viajeros.

“Es importante destacar que gran mayoría de las bodegas y establecimientos gastronómicos de los Caminos del Vino han decidido cerrar y también alojamientos están acatando la medida de cerrar sus puertas. Se han bajado muchísimas reservas, prácticamente el cien por ciento que ya habían sido tomadas se han anulado, entonces esto va a mitigar un poco la afluencia de turistas” expresó la Directora de Turismo, Analía Parra y aprovechó la oportunidad para pedirles a los tupungatinos que permanezcan en su hogares, ya que si bien se aproxima un fin de semana largo, el aislamiento y la disminución de tráfico y circulación son factores claves para evitar la propagación del virus.