El Valle de Uco “regala” millones de litros de agua mineral: ¿podrían recibir regalías los municipios?

El diputado tunuyanino Emiliano Campos presentó un proyecto para que las empresas compensen a la provincia por la explotación de agua mineral. Se propone que los fondos sean destinados a obras de saneamiento, educación ambiental, proyectos educativos, etcétera, relacionados con el recurso. Se discute si se harán coparticipables con las comunas y en qué porcentaje.

En el día de ayer El Cuco Digital publicó una nota informado que el diputado de Tunuyán, Emiliano Campos, presentó en Comisiones de la Legislatura su proyecto referido a establecer “Regalías Hídricas en compensación por la explotación del agua mineral, como recurso natural fundamental de dominio público y particularmente vulnerable”.

El legislador argumentó que su iniciativa “tiene un consenso social importante, y más en los departamentos en los que hay explotación de aguas minerales”. En ese sentido agregó que “aquellos que comercializan nuestra agua” -como es el caso de la multinacional Eco de los Andes en el departamento de Tunuyán- “por la excelentísima calidad y pureza, además de pagar los impuestos que vienen pagando, deberían pagar una regalía. En estos casos debemos considerar al agua como un recurso no renovable”.

Sobre este último concepto Campos comparó la utilización que se realiza del agua para riego (que vuelve a la tierra), con la extracción de la misma para embotellar y comercializar, acción que convierte a esa agua como recurso no renovable “porque se va, no vuelve al circuito”. En ese sentido explicó a este medio que “los recursos naturales no renovables pagan también regalías como es el caso típico del petróleo. Encima si se compara con el petróleo, la cantidad de impuestos que paga con respecto al agua mineral es mucho mayor, pagan impuestos provinciales, nacionales, muchísimos. Entonces si se hace la comparativa de cuánto sale un litro de agua y uno de petróleo, te das cuenta la inequidad que hay”.

Recaudación en regalías, destino de fondos y coparticipación con municipios

Sobre esos puntos específicos, Campos respondió a El Cuco: “El monto que planteamos de regalías (para el Estado provincial) es el 3% calculado sobre el valor de venta en el mercado del litro de agua. Eso se paga mensual, lo recauda ATM y lo destina a cuestiones del agua”.

Particularmente, la iniciativa menciona que “el cobro de regalías prescripto en esta Ley, no constituye un obstáculo para la percepción del canon de agua que percibe la DGI, ni para el pago a ningún otro organismo Provincial en concepto de impuestos”, por lo que según lo dialogado en la comisión, se despejan las dudas respecto de cada uno de los tributos.

Es más, Emiliano mencionó que “la regalía es una atribución clara que tiene el Estado, pedirla, avalado por los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional y más por ser un recurso natural”.

“Esos fondos tienen un destino específico, no pueden ir a rentas generales, no se puede usar esa plata para cualquier cosa, se debe usar para lo que dice la ley, que son todas cuestiones que están íntegramente relacionadas con el cuidado del agua, el cuidado de los acuíferos, la educación ambiental, la extensión de las redes de agua potable, de cloacas, etc. Sí o sí deben aplicarse en esas cosas que tienen que ver con el agua y también es muy importantes que los departamentos que sufren de extracción como el caso de Tunuyán, deben ser tenidos en cuenta para la realización de esas obras. Ese es un punto que también se está discutiendo, si se hace coparticipable y en qué porcentaje“, cerró el diputado.