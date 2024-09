¡En fotos! Conocé el Circo Burlesk y no te pierdas las últimas funciones en La Consulta

Durante este domingo y lunes se presentarán las últimas funciones.

Foto: Antonella El Cuco Digital

Después de varios años sin la diversión de un circo en la región, el Circo Burlesk ha llegado para llenar de alegría y asombro a grandes y chicos. Ubicado en la intersección de las calles 9 de julio y Tucumán, frente al Lago de La Consulta, este espectáculo promete ser una experiencia inolvidable para toda la familia.

Leer también : https://www.elcucodigital.com/circo-burlesk-en-tunuyan-talentosos-artistas-en-un-espectaculo-imperdible-para-disfrutar-en-familia-o-entre-amigos/

Foto: Antonella El Cuco Digital

El circo es un lugar donde la fantasía y la realidad se entrelazan, creando un ambiente único lleno de música, luces y risas. Es un espacio donde los amigos y familiares pueden reunirse para disfrutar de momentos mágicos y crear recuerdos que durarán toda la vida. La emoción de ver a los artistas realizar acrobacias impresionantes, los payasos arrancar carcajadas es algo que deben experimentarlo.

Si aún no has asistido, tienes una última oportunidad este domingo con funciones a las 18:00 y 20:30 horas, y el gran cierre será el lunes. No solo disfrutarás de un show espectacular, sino que también podrás deleitarte con una variedad de dulces, comida, bebidas y globos, lo que hará que la experiencia sea aún más completa y divertida.