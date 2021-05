En Mendoza también se suspenden todos los partidos de fútbol y entrenamientos

por | May 21, 2021

Así lo confirmó la Liga Mendocina de Fútbol.

Ayer el presidente Alberto Fernández anunció fuertes restricciones que regirán a partir del sábado en diferentes jurisdicciones del país.

En Mendoza, ante el avance de los contagios en los últimos días, el Gobierno adherirá al decreto nacional que se publicará en la próximas horas en el Boletín Oficial.

De esta manera, por nueve días habrá un cierre de actividades, aunque algunos comercios considerados no esenciales, como los gastronómicos continuarán abiertos brindando atención bajo la modalidad take away.

Lo que no continuará, al menos del 22 al 30 de mayo, será el fútbol. Así la Liga Mendocina de Fútbol luego de que la AFA suspendiera la actividad.

“Quedan suspendidas todas las actividades oficiales programadas por esta Liga Mendocina de Fútbol, tanto en las competencias como los entrenamiento desde la Primera División de Fútbol hasta el Fútbol Infantil”, indicaron en un comunicado.

“La misma tiene plena vigencia hasta tanto dure lo establecido por el Gobierno Nacional, en el marco de prevención y propagación del Covid-19”, explicaron.