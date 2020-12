Entraron y robaron en la casa de un kinesiólogo en Tupungato: pide recuperar sus elementos de trabajo

Sustrajeron una computadora marca Asus y un percutor kinésico marca Theragun.

Este domingo en la madrugada, un kinesiólogo de Tupungato fue víctima de un robo. El profesional pide poder recuperar los elementos sustraídos porque son esenciales para su trabajo.

“Yo estaba adentro durmiendo; lo raro es que siempre me despierto y no escuche nada. Me robaron las cosas por una ventana y me abrieron la camioneta pero no sustrajeron nada de ahí”, comentó a El Cuco Digital la víctima, Diego Viotto.

Por otro lado, el profesional destacó que la computadora es marca Asus y el percutor kinésico marca Theragun. “Les ruego que si ven a alguien ofreciéndolos se comuniquen al 2622-432136”, agregó.

Para cerrar, Diego destacó que son de suma importancia dichas herramientas ya que la computadora tiene registradas las historias clínicas de los pacientes y el aparato es de rehabilitación y exclusivamente de uso kinesiológico.