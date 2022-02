Estatales de Salud, Educación y Administración Central rechazaron la oferta del Gobierno

La propuesta oficial fue de 40% más una suma fija de 115.600 pesos a pagar en 12 meses. SUTE tendrá un plenario provincial el sábado y no descartan medidas de fuerza en el inicio de clases. ATE esperará una nueva reunión para ver si hay una mejora.

El Gobierno y los gremios empezaron a discutir los salarios 2022. La propuesta del Ejecutivo Provincial, que será igual para todos los gremios, consiste en un aumento del 40 % promedio a pagar en 6 tramos y un bono de $115.600 a pagar en 12 meses. El promedio de la oferta es del 46%, contabilizando porcentaje y monto fijo.

La propuesta fue rechazada por los sindicatos estatales que se sentaron ayer en la mesa de negociación: ATE, ATSA y SUTE. El gremio docente tendrá un plenario el sábado y podrían plantear medidas de fuerza para el lunes, el día que se inician las clases en la provincia.

La oferta oficial abarca hasta el 31 de diciembre de 2022 y será un incremento sobre (asignación de clase / básico y adicional 2019) vigente al 31 de diciembre del 2021 del 40% a pagar en seis (6) tramos: 16% en marzo, 5% en julio, 5% en agosto, 5% en setiembre, 5% octubre y 4% noviembre.

Además, se agrega una suma anual, fija, no remunerativa no bonificable de $115.600 pagadera en doce (12) cuotas mensuales y consecutivas. En enero, febrero y marzo el bono sería de $7.200, abril y mayo $9.000, junio, julio y agosto $10.000, setiembre y octubre $11.000, noviembre y diciembre $12.000.

El Gobierno pone el énfasis en que el “promedio” del incremento para los estatales es de 46%. Esa cuenta responde a que para los salarios más bajos, el monto fijo mensual ofrecido representa más porcentaje del ingreso que para quienes cobran los sueldos más altos del escalafón estatal. De acuerdo a las cuentas del Gobierno, los trabajadores de menos ingresos tendrán un incremento de 50%, mientras que los que están más arriba en la escala tendrán un porcentaje de 41%.

Otro detalle del bono es que a partir de marzo el adicional será abonado a cada agente en la misma proporción que el ítem presentismo. Es decir, que las ausencias al lugar de trabajo provocarán un recorte del monto fijo.

Ayer se abrió el diálogo con trabajadores de la Salud (no profesionales) y administración central. Por la tarde fue el turno del gremio de docente (SUTE). Mañana se presentará a Ampros, que nuclea a los profesionales de la salud, los empleados de la Subsecretaría de Trabajo y el personal del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Los días 21 y 22 continuarán las reuniones con los representantes de Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Ecoparque, Guardaparques, Régimen 35 (Ambiente) y Parques y Paseos públicos.

Finalmente, también para el martes 22, se citó a los gremios que nuclean a los empleados del Instituto de Juegos y Casinos, EPAS, DPV, Empleados y funcionarios judiciales.

Uno de los primeros en escuchar la propuesta fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Su titular, Roberto Macho, dijo que la oferta está “fuera de lo que se había solicitado y fuera de la realidad. La inflación para este año va a superar el 50% y hemos pedido el 55% con la eliminación de los bonos”.

Macho pidió “un retroactivo a enero y febrero y dos cláusulas de revisión porque con la situación que hay en el país no sabés para dónde va a disparar la inflación”. Se pactó una reunión con la Comisión técnica para el 2 de marzo “para ver todos estos temas y ver el impacto en los salarios. No nos vamos disconformes sino que hay que ajustar muchas cosas”.

Por la tarde, la titular del SUTE Carina Sedano, anunció el rechazo de la propuesta. Argumentó que no tiene en cuenta la inflación y cuestionó la suma fija: “Hablan de un bono de 115 mil y en realidad es de 61 mil, porque desconocen los 54 mil que dieron el año pasado. El bono es un ítem aula encubierto”.

La titular del SUTE anunció que hoy habrá plenarios departamentales y “el sábado tenemos plenario provincial. Invitamos a todos los delegados y afiliados. Vamos a socializar la paritaria para que la puedan analizar y traernos el sábado la mejor propuesta”.

Al ser consultada sobre si el inicio de clases corre peligro dijo que “este sábado vamos a tener la respuesta, pero por supuesto que peligra el inicio de clases”.

EL GOBIERNO ESTÁ ABIERTO A “PLANTEOS RAZONABLES”

Tras recibir los primeros rechazos de los gremios estatales en el inicio de las paritarias, desde el Gobierno de Mendoza ponderaron la propuesta que se llevó a la mesa de discusión y resaltaron que están abiertos a continuar las negociaciones pero ajustados a "planteos razonables".

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, manifestó que “nuestra propuesta reconoce un porcentaje muy importante de incremento salarial anual, que en el promedio llega al 46% y que se conforma con una propuesta mixta de un aumento salarial distribuido en el año más una suma fija que alcanza a $115.600 al año”. Asimismo destacó que “para algunos de los sueldos más bajos del Estado el aumento supera el 50%”.

Consultado acerca de si podría haber una mejora de la oferta luego del rechazo sindical, el funcionario sostuvo que “estamos abiertos a planteos razonables y está demostrada nuestra voluntad de llegar a un acuerdo con todos los gremios”.

No obstante, hizo hincapié en que “vamos a llegar a un acuerdo de aquello que el Estado realmente pueda pagar, no prometemos cosas que no podemos pagar. Esperamos que los gremios también estén en esta senda”.

Por otro lado, remarcó que la negociación no se cerraría en esta instancia, ya que está prevista una cláusula de revisión para el mes de octubre, en donde se analizaría el avance inflacionario.

En tanto, respecto a la amenaza del SUTE de realizar medidas de fuerza para el día del retorno a las aulas, Ibáñez dijo que “entendemos que no tendría que haber un peligro en el inicio de las clases porque estamos en una negociación, se acaba de hacer la primera propuesta, estamos abiertos a seguir trabajando en las mesas técnicas y ya hay pactado un cuarto intermedio para seguir negociando”.

BONO ATADO AL PRESENTISMO

Uno de los puntos de la oferta del Gobierno que más resistencia tuvo fue la condición de que la suma fija no remunerativa y no remunerable de $115 mil a pagar en cuotas será abonada en la misma proporción que el ítem presentismo. Esta disposición fue calificada como “un ítem aula 2″ por ATE y el SUTE.

El ministro Ibáñez indicó que “nos parece que es importante y novedoso porque tiene que ver con la obligación que tienen los empleados del Estado de cumplir con sus funciones”.

Asimismo, desde el Gobierno explicaron en qué consiste que la suma fija esté atada al ítem presentismo, el cual ya perciben los estatales. “Si el agente tiene el 100% del presentismo, va a cobrar también el 100% de esa cuota del bono. Si llega a tener una falta injustificada y tiene el 80% del presentismo, va a ser proporcional también a lo que se pague de esa cuota”, advirtieron.

Asimismo, respecto de los trabajadores de la educación que también cuentan con el ítem Aula, aclararon que este adicional continuará pagándose con las mismas condiciones que hasta ahora y que la suma fija no está atada al mismo.

AMPROS ADELANTA SU RECHAZO

Este viernes será el turno la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) de sentarse a la mesa paritaria. La secretaria general Claudia Iturbe adelantó que en el encuentro solicitarán una “fórmula de ajuste salarial por inflación” y que rechazarán cualquier monto “en negro”.

“Creemos que no va haber un monto en negro porque nosotros ya hemos dicho que no lo vamos a aceptar, así que sería ridículo llevarnos eso”, señaló y añadió que esperan que haya un “reconocimiento al trabajo y a la exposición” del personal de la salud.

Fuente: Los Andes