“Esto no es un juego”: el emotivo y fuerte relato de una docente de San Carlos que tiene Covid por segunda vez

En un video que grabó desde el hospital, la mujer dio su testimonio e invitó a la comunidad a tomar conciencia sobre la gravedad de la pandemia.

Natalia Calderón es una docente de San Carlos que en un lapso de cuatro meses, dio positivo de Covid-19 por segunda vez y a través de un video, dio un fuerte y emotivo testimonio desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital El Carmen de Godoy Cruz donde está internada.

La mujer, que da clases en el IES (Instituto de Educación Superior) Vera Peñaloza del distrito de Eugenio Bustos, se contagió por primera vez el pasado 23 de octubre y luego de haberse recuperado, el 25 de febrero pasado volvió a dar positivo. Según el relato, esta vez los síntomas se presentaron con mayor fuerza y no se sabe si volvió a a contraer el virus o si este se reactivó. En ese sentido, pidió a la comunidad tomar conciencia sobre la gravedad de la pandemia.

“En ese entonces si bien tuve síntomas bastantes dolorosos los primeros dos o tres días, después fueron todos mutando. Me duraban 24 horas, yo les decía los síntomas de las 24 horas, porque un día tenía mocos, otro día dolor de cabeza, otro día dolor de espalda y así hasta recuperarme bien”, contó Natalia sobre la primera vez que transitó la enfermedad y recordó que después: “hasta podía hacer yoga y me sentía muy vital, podía hasta dar clases”.

Sobre el segundo episodio, la docente explicó que “No se sabe si es una reactivación o que me volví a contagiar (…)Yo ya estaba advertida porque tengo trombosis. Y la verdad que es muy fuerte, les pido a todos que comprendan que el Covid no es tan sencillo”.

“Yo siempre cumplo con todos los protocolos, yo a mi casa nunca entro con las zapatillas que he salido y lavo todos los productos y limpio todo con lavandina a cada rato y lo mismo me agarró. Al auto no me subo si no me sanitizo antes, pero igual (el virus) no tuvo piedad conmigo ni con mi esposo, ni con mi hijo, que lo pasó mucho más rápido”, señaló.

“Lo que quiero decirles es que no es juego. Ahora estoy internada, me cuesta respirar el doble. Las medidas de seguridad las tenemos que tener todos, pero no basta, hay algo más que tenemos que hacer y es el no exponernos. Algunos la pueden contar bien y otros no tan bien. No quisiera que otros la pasen como yo la estoy pasando”, destacó la educadora.

La mujer también aprovechó para agradecer a los médicos que “son de hierro” y “a toda la gente que sin importarle le pone el pecho a esto”.

“Esto está volviendo y con mucha fuerza. En las escuelas cuídense”, subrayó.

¿Cuánto dura la inmunidad?

Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta cuándo dura la inmunidad tras haber contraído coronavirus. Eso depende de muchos factores. Por ejemplo, de la edad, como muestra el estudio del Imperial College de Londres: las personas de 75 años o más muestran una disminución significativamente más rápida en los anticuerpos formados que los jóvenes. Además, la formación de anticuerpos también varió dependiendo de la gravedad de la enfermedad.

En otro estudio realizado por la Escuela de Medicina de Harvard y la Universidad de Toronto, los científicos encontraron que los niveles más altos de anticuerpos se midieron entre dos y cuatro semanas después de la infección, pero luego disminuyeron. Se ha demostrado que el nivel de anticuerpos se mantuvo elevado durante unos cuatro meses, por lo que es “muy probable que uno esté protegido durante este período”, dijo la directora del estudio, Richelle Charles. Sin embargo, el estudio tampoco da garantías reales de protección. La cuestión de la durabilidad de la inmunidad al nuevo coronavirus sigue sin respuesta por el momento.

Leve aumento de casos en Mendoza

En el último informe sobre la situación sanitaria de la provincia que difunde cada viernes el Gobierno de Mendoza, dio cuenta de que en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo se registró la mayor cantidad de casos de coronavirus en 7 días en lo que va del 2021. En ese lapso se notificaron 949 nuevos contagiados, 911 recuperados, 8 fallecidos y 13 casos fallecidos notificados en SISA esta semana (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores).

Del 8 al 14 de enero hubo 845 positivos; del 15 al 21 de enero, 824; del 22 al 28 de enero, 786; del 29 de enero al 4 de febrero, 737; del 5 al 18 de febrero, 744 y del 19 al 25 de febrero, 891.