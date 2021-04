Estrategias útiles de la psicología para afrontar juntos estos momentos difíciles

Por Elian Misael Nazar, profesional psicólogo.

El psicólogo Elian Misael Nazar nos habla acerca de los cambios que debimos atravesar y que continúan hoy por la pandemia, que ya inició su segunda ola en el país.

Estamos transitando momentos de cambio persistentes, nuestras rutinas han tenido cambios importantes, a punto tal de que muchas personas han modificado el rumbo de sus vidas (el trabajo, debido a no poder desarrollar su actividad, desempleos, etc.). Niños y adolescentes tuvieron que estar recluidos en sus hogares, afectando quizá su desarrollo normal social, biológico y psicológico. Los adultos mayores, aunque existan distintas realidades personales, como factor común se encontró la exclusión de sus naturales relaciones sociales. Esas pocas que quizá tenían, contando su familia y alguna que otra reunión en esas salas de espera para ser atendidos por médicos, el trámite del banco, etc.

El año pasado nos hizo comprender que las cosas pueden cambiar totalmente. Ya que aquello que parecía estar bien en un momento, podía estar muy mal, al punto de condicionar la salud ¿Quién podía pensar que un celular o una computadora se volverían tan imprescindibles para realizar actividades? ¿Quién pensó que se iba a permitir estar con el celular todo el tiempo? Quizá para muchos de nosotros es una idea que se veía venir. Sin embargo, conviven con nosotros muchas generaciones que tuvieron que adaptarse completamente a nuevas formas de comunicación.

Quizá no todas fueron malas, quizá aún no somos capaces de dilucidar los resultados del cambio producido en nosotros. Más aún, porque continúa la incertidumbre sobre esta situación sanitaria. Como efecto concomitante a tanto encierro, se tuvo que reformular algunos aspectos básicos de nuestra vida. Tales como la convivencia “extrema”, el “teletrabajo” y la necesidad de crear y recrear hobbies.

En fin, el año pasado fue una invitación/obligación a realizar cambios en nuestra vida. Si no le llegó de cerca a usted, seguramente a algún ser querido, conocido, vecino etc.

¿Qué aspectos psicológicos se ven implicados en este tipo de situaciones? Si bien, se entiende que pueden ser muchos y diversos en relación a cada ser humano, único en la tierra, pueden establecerse a modo general algunos de ellos. La resiliencia, el desarrollo de la empatía, las habilidades sociales y la inteligencia emocional son algunas de ellas.

La resiliencia (Boris Cyrulnik), es un concepto tomado de la física el cual determina la capacidad que tiene un material al recibir un impacto, sin romper su estructura interna y volver a su estado anterior. Ante situaciones estresantes, ante catástrofes, duelos y demás escenarios que ponen en riesgo nuestra integridad, ésta capacidad se pone a prueba.

Tal como le ocurre a los materiales, de manera similar le ocurre a nuestra mente. La misma tiene una capacidad de recibir y afrontar situaciones diversas, en las que se determina si puede afrontarlas o no. Una de las condiciones en las que enfermamos es ésta, cuando nuestra mente no alcanza a procesar los hechos vividos.

De la misma manera que un material recibe un impacto y modifica su aspecto físico, así ocurre con nosotros. Una vez que pasamos por crisis ya no somos los mismos. Cambiamos o bien, tenemos la posibilidad de hacerlo. Por ello es importante conocernos a nosotros mismos, con el fin de reconocer hasta donde somos capaces de soportar y respetar nuestros límites.

La inteligencia emocional engloba una cantidad de conocimientos vinculados al campo de la neurociencia, la biología, la psicología, teoría de la comunicación y demás áreas. Se cuestiona a la razón como eje principal de nuestras decisiones y pone de relieve la importancia de escuchar a nuestros procesos emocionales.

Nuestras emociones son una información muy valiosa, la cual está todo el tiempo manifestándose. Uno de los objetivos de este campo de conocimiento es enseñar a gestionar las emociones de una forma comprensible, comunicable según los recursos que tiene cada uno de nosotros.

En estos momentos de tanta incertidumbre y virajes estrepitosos en el escenario mundial, es bueno poder prepararnos mentalmente para ayudarnos. Es clave en este sentido de recuperación de nuestras sociedades el apoyo mutuo de cada uno de nosotros.

Juntos será más fácil, si cada uno pone de sí su granito de arena. Cuidarnos del estrés generalizado y desarrollando estrategias para afrontar juntos estos momentos difíciles será quizás, una de las salidas posibles para esta época que nos toca vivir.

Elian Misael Nazar, profesional Psicólogo

MN 3372

