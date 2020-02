Evelyn Vela: “Siempre he tenido que luchar contra los estereotipos dentro de la música”

La artista valletana habló con El Cuco Digital días antes de su presentación en el Festival del Agua y La Producción.

Evelyn es oriunda de La Consulta, San Carlos, Licenciada en Música popular con especialidad en canto en la UNCuyo. Con toda una carrera forjada desde niña, habla acerca de su lucha contra estereotipos en diferentes festivales, y de su amor y dedicación a la música.

A pocos días de presentarse en el Festival del Agua y la Producción que tendrá a artistas como Los Chimeno, Mario Viluro y Nahuel Jofré, la joven fue entrevistada por El Cuco Digital y contó cómo lleva adelante su pasión por la música contra las adversidades y cómo hizo posible el sueño de vivir de lo que le gusta.

-¿Cuántos años llevás en el mundo de la música?

Si contamos desde la primera vez que me subí a un escenario, tenía 6 años. Así que llevo 20 años en el mundo de la música.

-¿De dónde crees salió tu elección de hacer música?

Creo que de mis tíos, que formaban el conjunto Los Lugareños. Tenemos toda una familia musical. Ellos nos guiaron por este camino. Mis hermanos también incursionaron en la música, pero no lo hacen como profesión.

-¿Tienes algún tipo de inspiración personal para tus ensayos o presentaciones?

Trato de disfrutar, compartir con amigos lo que tanto amamos que es la música, y fusionarlo con otra de mis pasiones, la danza. En cada espectáculo que brindamos, llevamos la propuesta de una pareja de danza, que son grandes amigos también.

-¿Quiénes te acompañan en tu banda?

Me acompañan: en guitarra, Javier Ledda; en bajo, Leonel López; en batería, Juan Pablo Concha Vallejos, y una pareja de bailarines, Katherina Guiñez y Ramón Villegas.

-¿Dónde vivís en este momento?

Difícil pregunta. Por motivos laborales vivo en La Consulta y parte en Ciudad. Doy clases de canto en ambos lugares, y canto por las noches en un show de un restaurante. Así que vivo en ambos lugares.

-¿Cuál ha sido tu presentación más significativa?

Todas las presentaciones tienen un significado muy especial para mí. Siempre he tenido que luchar con los estereotipos dentro de la música, por ser una de las pocas mujeres que se subía a un escenario. Siempre ha sido un camino difícil y lo será, obviamente por ser un número muy bajo de mujeres que participan en los escenarios de festivales. Por eso cada una de nuestras presentaciones tiene un gran valor emocional y profesional, porque desde nuestro lugar tratamos de poner un granito de arena para que ese cambio sea más notorio, más profundo.

Claro que agradezco a los encargados de cada festival por confiar en nosotros, en el proyecto y en la música folclórica y con una cantante femenina.

-¿Cómo es posible crecer con tus metas en el mundo artístico habiendo una variedad tan grande?

Vivir de la música es algo que dicen que no se puede hacer. En un momento fue esa mi meta, y la he cumplido. Puedo vivir de lo que me gusta. Ser profesora de canto me ayudó a abrir más el abanico musical que yo tenía y conocer grandes personas. También sigo con mi proyecto folclórico cantando en festivales y distintos eventos artísticos. Ahora mi meta es seguir disfrutando de lo que amo, con grandes personas a mi lado que me acompañan en los escenarios y debajo de ellos.

Evelyn se presentará el próximo domingo 16 de febrero en el predio de la cooperativa Virgen de Luján ubicado Cisterna y San Martín de Chilecito. Además, este sábado cantará en la Fiesta del Camote en Guaymallén.

La grilla completa del Festival del Agua y la Producción

Viernes

Eme A

Mak Donal

Los Benar

Ricardo Pavéz

Pablo Gutiérrez

Luana Maya

Corazón Cuyano

Sábado

Mario Viluron

Ariscos

La Grieta

Raíces de Cuyo

Sueños Cuyanos

Leo Rivero

Leonel Bravo

Domingo

Evelyn Vela

Jeunes

Paralelos

Labriegos

De Pueblo

Nahuel Jofré

Los Chimeno