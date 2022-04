Falta de alquileres en Valle de Uco: qué dicen las inmobiliarias sobre la problemática

Dueños de empresas dialogaron con este medio destacando que “no cuentan con disponibilidad”.

Este martes se llevó adelante en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados una nueva ronda de consultas para reformar la Ley de Alquileres. Los principales ejes de la discusión pasan por los plazos de los contratos —que se extendieron de dos a tres años— y el sistema de actualización vigente, que contempla un incremento anual a través de un índice que combina la evolución de los salarios y de la inflación.

El objetivo de estas reuniones es poder sancionar una nueva Ley de Alquileres en la Cámara baja antes de que finalice la primera quincena de mayo y que sea justa para ambas partes.

Esta situación, afecta a todo el país, pero hay zonas que se percibe que esta problemática está agravada y que la discusión no solo pasa por el pago sino por la falta de casas y departamentos. Lo que genera que por meses, familias estén en busca de un lugar para vivir. Este es el caso del Valle de Uco en Mendoza, en donde las personas están meses recorriendo inmobiliarias para conseguir un alquiler.

Ante dicho escenario, El Cuco Digital se comunicó con diferentes inmobiliarias de la región y sus dueños contaron cuál es el panorama actual.

San Carlos

Armando Gallerani, hace 26 años que tiene inmobiliaria en el distrito de La Consulta, contó a este medio que si bien su empresa cuenta con más de 100 alquileres no tienen disponibilidad. “Desgraciadamente no hay casas para alquilar. Todos los días vienen entre 5 y 10 personas a buscar alquiler y les tengo que decir que no hay. Algunos los anoto en una lista de espera, pero no puedo asegurar nada, por eso simplemente a veces les cuento la realidad, que no hay”.

“Por otro lado, los alquileres están altos, hay un aumento anual del 50% y las personas lo pagan igual con total de cuidar su casita porque saben que si la pierden no tienen opciones. Este mes todos vinieron a pagar el alquiler, es así, todos lo cuidan. Se pide mes de adelanto, de depósito, garante, bono de sueldo, varios requisitos y lo cumplen porque no hay muchas opciones”, agregó Gallerani.

Finalmente, el dueño de la inmobiliaria que lleva años en el rubro destacó que este problema viene dándose desde hace dos o tres años pero en los últimos meses se ha agravado. “Hay mucha gente que está en lista de espera”

Tunuyán

Gerardo Rossi, quién tiene la Inmobiliaria Valle de Uco en Tunuyán, explicó que “tampoco hay viviendas en el departamento”.

“Percibo que no hay viviendas en general, porque no se construyen, no hay créditos que ayuden acceder a casa, no hay políticas de gobierno en estos últimos 20 años que se ocupen de satisfacer la situación. Hay pocos barrios y la población aumenta. Además, hay poca inversión privada. Todo esto pone difícil la búsqueda de viviendas”.

“Por día seguro dos personas me escriben por casas, pero no hay disponibles lamentablemente, y podemos notar la preocupación de la gente”, añadió.

Tupungato

Por último, en Tupungato, Claudio Sarmiento de la Inmobiliaria Tupungato dijo: “No hay disponible, hace meses gente dejó reservadas viviendas, trajeron los papeles que necesitan, hasta dinero ofrecen pero no hay, es una gran problemática”.

“La población va creciendo y no hay viviendas disponibles. Hay gente que por problemas judiciales se tiene que ir de la casa y al no conseguir les genera más presión, aumentando el estrés, la ansiedad, la angustia, eso lo notamos mucho”.

“Acá en Tupungato se han entregado viviendas y no se ha modificado nada la realidad, no se alivia, porque la situación está grave. Hay que hacer barrios, conformar cooperativas, lo que sea, se necesita solución. Además, podemos ver un abuso por la desesperación. Hay gente que han subido un 100% sus alquileres. Hoy por hoy, una casa para cuatro personas sale 30 mil pesos en Tupungato y a quien no le gusta se tiene que ir. No respetan los contratos. Mucho abuso como dije. Una gran pena lo que pasa”, cerró.