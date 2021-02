Familias de Tupungato recibieron las escrituras de sus terrenos y empiezan a soñar con la casa propia

by | Feb 8, 2021

Las propiedades están en el Loteo Tisa. En el marco de dicha entrega, Soto anunció que dentro de poco inaugurarán un nuevo barrio.

El pasado jueves, dos familias de Tupungato recibieron por parte del Municipio las escrituras de sus terrenos en el Loteo Tisa. De esta manera, la Unión Vecinal “Kimey III” de la cual las familias beneficiarias forman parte, completaron el proceso de acreditación de las propiedades y ya cuenta con el derecho de construir o hipotecar el inmueble para acceder a un crédito que le ayude a concretar el sueño de la casa propia.

“Son dos familias que habían comprado sus terrenos pero por distintas circunstancias no habían podido realizar el trámite. Ahora ya lo han hecho”, inició comentando el intendente Gustavo Soto tras la entrega de la documentación.

Más adelante el mandatario expresó que “es un momento de felicidad para ambas partes, para estas familias que a partir de hoy ya son propietarios de sus respectivos lotes; y para nosotros, para la gestión, es seguir concretando, seguir cumpliendo con la palabra que teníamos con nuestra comunidad, de organizar, de terminar la cuestión jurídica que había quedado pendiente en Tisa, entregando los terrenos, terminando con las urbanizaciones, entregando viviendas –dentro de unos días más entregaremos otro barrio- y seguir trabajando como siempre en un área tan sensible y tan cara a los sentimientos de cualquier familia de contar con su lote en este caso y en otros casos con su casa propia”.

Por su parte, el director de Vivienda Javier Pulido comentó que el proceso de escrituración “ha sido un proceso bastante fructífero, porque si bien empezamos con los lotes baldíos, próximamente vamos a empezar con todas aquellas construcciones que hizo el IPV, que son barrios que carecen de escrituras” adelantó.

Seguidamente el funcionario destacó que con estas últimas entregas ya “estaríamos terminando con la escrituración de lotes baldíos; si han quedado son muy pocos” teniendo en cuenta que la “escrituración es voluntaria”.

En cuanto al trámite, Pulido dijo que “es por parte del Municipio pero los propietarios son quienes deben ocuparse y asumir todos los gastos que la escrituración implica. Deben buscar un escribano y el resto lo hace acá el Municipio con la firma del secretario e intendente. Este tipo de tareas que lleva a cabo el Municipio está basado en la ordenanza 38 del 2015, la 26 del 2011 y la 43 del 2016, que reglamentan todos los aspectos con respecto a Tisa, y aprovecho el momento para recordar que los lotes de Tisa no se pueden vender, no se pueden ceder onerosamente o no, ya que hemos tenido algunos problemas con respecto a eso”, cerró el director.

Cabe recordar que los vecinos interesados en realizar la escritura de tu terreno o vivienda, pueden acercarse al Área de la Vivienda ubicada en el Salón de la Cultura 1º piso de 7 a 13 horas.