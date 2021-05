Fernández descartó volver a Fase 1, pero dijo que las restricciones “tienen que seguir”

El Presidente se refirió a la situación sanitaria del país por la pandemia. Ratificó que las restricciones deben seguir, pero aclaró que no está previsto regresar al aislamiento total.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación sanitaria del país por la pandemia. Ratificó que las restricciones deben seguir, pero aclaró que no está previsto regresar al aislamiento total.

Esta mañana en declaraciones a Radio 10, afirmó que “nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios” por coronavirus y señaló que no hubiera querido restringir la circulación, pero explicó que no hay otro modo para combatir la pandemia que no sea ese.

También dijo que en los términos actuales de la pandemia “debemos seguir con las restricciones” para hacer frente a la segunda ola de coronavirus con la continuidad de las medidas. El primer mandatario argentino descartó por un “tema psicológico” la vuelta a fase 1 y explicó que nadie resistiría una cuarentena estricta.

En la entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre, el Presidente lamentó que el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y otros gobernadores provinciales que en las últimas días pidieron medidas más fuertes hayan perdido tanto tiempo.

“Yo siempre le pregunto a Horacio, si en el colegio no hay contagios, si en los bares no hay contagios, si en los bares no hay contagios y si en los cines no hay contagios, ¿dónde se contagia la gente?”, apuntó Fernández contra el Jefe de Gobierno Porteño.

Ayer, hubo más de 28 mil casos en todo el país, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia. “Yo lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”, declaró. Con respecto al alza de contagios en los últimos días, dijo que se deben al resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada. “Está pasando en la Argentina un problema muy serio, que es la pandemia, un virus que nos mata y nos contagia”. sentenció.

El Gobierno Nacional analiza cuáles serán las nuevas medidas sanitarias que regirán en el marco de la segunda ola. Con un DNU que vence este viernes y un proyecto de ley todavía no aprobado para facultar al Ejecutivo a implementar nuevas restricciones, desde Casa Rosada señalaron que las medidas volverán a ser focalizadas por zonas geográficas, y que estarán en línea con las adoptadas hasta ahora.

El anuncio a cerca de las nuevas restricciones se hará en los próximos días, antes del Viernes 21 de mayo y se focalizará en el alza de los casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además de la situación del conglomerado, desde la Presidencia existe una especial preocupación por el avance del virus en algunas provincias como Córdoba, que este lunes registró 2795 casos, o Santa Fe, donde hubo 1.618.

Según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, convocó para esta tarde a las 15 a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y de la Ciudad, Felipe Miguel, para analizar la situación epidemiológica en el AMBA donde la curva de contagios se mantiene alta.

Fuente: Ámbito